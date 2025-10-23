سەرۆکی حکوومەت: لەگەڵ دۆستەکانمان هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی گۆڕانی کەشوهەوامان داوە
سیاسی

ساسان عەونی: ئەم پرۆژەیە بەشێکە لە دیدگا و پلانی سەرۆک وەزیران بۆ چارەکردنی گرفتی کەمئاوی

کوردستان پڕؤژەی ئاوی قوشتەپە

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ئاوی قوشتەپەی کردەوە.

 ساسان عەونی، وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پرۆژەی ئاوی قوشتەپە گوتی: خزمەتکردنی هاووڵاتیان ئەرکی حکوومەتە، جا ئەو هاووڵاتییە لە سەنتەری شار دابیت یان لە گوندێکی دوورە دەست.

گوتیشی: ئەو پرۆژەیە بەشێکە لەو پلانەی سەرۆک وەزیران، کە بەمەبەستی چارەکردنی گرفتی کەمئاوی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە شاری هەولێر و دەورووبەری دایناوە، تەواوکردنی پرۆژەی ئاوی قوشتەپە و گوندەکانی دەورووبەریەتی، کە لە ماوەیەکی کەمی پێوانەییدا بە گوژمەی 222 ملیار دینار تەواو کرا. 

ئاماژەی بەوەشدا، پرۆژەی ئاوی قوشتەپە، هاوتەریبە لەگەڵ پرۆژە گەورەکانی دیکەی حکوومەتدا لە سەرجەم سێکتەرەکاندا، گوتیشی: ئەم پرۆژەیە لە چوارچێوەی پلان و ستراتیژییەتی هەنگاوەکانی کابینەی نۆیەم و دیدگای سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانییە بۆ جارەسەری کێشە لەمێژیینەکان و گرفتەکان لە کات و ساتی خۆیدا.

نوێ دەکرێتەوە..

 

 
 
 

کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment