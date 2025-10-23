سەرۆک وەزیران: کاریگەریی کەمبارین لە عێراق زۆر دیارە

پێش 10 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە؛ ڕایگەیاند "پاراستنی ئاو ئەرکی هەموومانە، پێویستە هەموومان زۆر بە وریایی ئاو و ژینگەمان بپارێزین. لە ساڵانی ڕابردوو باران کەم باریوە و ڕووبارەکان لە زۆر شوێن وشک بوون، کاریگەریی کەمبارین لە عێراق زۆر دیارە و ئێمەش بێبەش نابین لەوە. بەداخەوە، تەنیا دەتوانین، زەرەر و زیانی کەمئاوی لەسەر ژینگەکەمان کەم بکەینەوە. هیوادارم ئەمساڵیش وەکوو ساڵانی ڕابردوو نەبێت و خوای گەورە بارانی بەڕەحمەتمان بەسەردا ببارێنێت و تووشی کەمئاوی لەمە زیاتر نەبین."

