سەرۆکی حکوومەت: لەگەڵ دۆستەکانمان هەوڵی چارەسەرکردنی کێشەی گۆڕانی کەشوهەوامان داوە

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە گوتارێکدا، لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە؛ ڕایگەیاند "مەترسیی كەمئاوی، مەترسیی تریشی لەگەڵ دێ، مەسەلەی كۆچكردنی هاووڵاتییان لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر، چونكە ژیانی مرۆڤ وایە بە دوای ئاو و ژیاندا دەگەڕێ، لە شوێنێك ئاو نەبێت، بەبیابانبوون دروست ببێ، خەڵك ڕوو لە شوێنێكی دی دەكات كە ژیانی تێدایە. ئێمە هەوڵێكی جددیمان داوە لەگەڵ دۆستەكانمان لە دەرەوەش كە یارمەتیمان بدەن بۆ ئەوەی ئەم كێشەیە، كێشەی گۆڕانی كەشوهەوا لەسەر ئاستی جیهانی ئێستا بووەتە كێشەیەكی جددی كە هەوڵ بدەن چارەسەری بكەین و ئێمەش بەشێك بین لەو چارەسەرییە و ئەو ڕوئیایەی ئێمە هەمانبووە لە كوردستان، بەش بە حاڵی خۆمان، بەرنامەكانی خۆمان جێبەجێ كردووە و لە خواش بەزیاد بێ دەبینین كە كاریگەریشی هەبووە و خەڵكی ئێمەش تا حەدێكی زۆر توانیویانە ئاسوودە بن."