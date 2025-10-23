دەقی گوتاری مەسرور بارزانی لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی پڕۆژەی ئاوی قوشتەپە
ئەمڕۆ پێنجشەممە، 23ـی تشرینی یەکەمی 2025، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پرۆژەی ستراتیژیی ئاوی قوشتەپە و بێستانە و 72 گوندی دەوروبەری كردەوە.
سەرۆكی حكوومەت سەرەتا بەشەكانی پرۆژەكەی بەسەر كردەوە، پاشان لە گوتارێكدا كە لە ڕێوڕەسمی كردنەوەی پرۆژەكەدا پێشكەشی كرد' ئاماژەی بەوە كرد، لەگەڵ گەورەبوونی شار و دێهاتەكانی كوردستان، حكوومەتی هەرێمی كوردستان، هەستی بە پێویستیی دابینكردنی ئاو بۆ هاووڵاتییان كردووە و بۆ ئەم مەبەستەش، چەندین پرۆژەی ئاو دروست كراون.
دەقی گوتارەكەی سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی:
بە ناوی خودای گەورە و میهرەبان
ئامادەبووانی هێژا
خوشك و برایانی ئازیز
زۆر زۆر بەخێر بێن، بەیانیتان باش، خوای گەورە دەفەرموێ: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ (وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) كە واتا هەموو شتێكی زیندوومان لە ئاو دروست كردووە، لە كوردەواریی خۆشمان دەڵێین ئاو و ئاوەدانی، كەواتە هەرچی ژیانە بەستراوەتەوە بە ئاو، بەبێ ئاو ژیان نابێت، زۆر گرنگە ئێمە ئەو ئاوە و ئەو نیعمەتەی كە خوا بە ئێمەی داوە بە باشترین شێوە سوودی لێ وەربگرین و بەفیڕۆی نەدەین و دەستی پێوە بگرین.
ئێمە ماوەیەكی زۆرە هەستمان بەوە كردووە كە بە فراوانبوونی شارەكان و زیادبوونی داواكاریی خەڵك بۆ ئاو، پێویستیمان بەوەیە كە پرۆژەی ئاو پێویستە بە هەموو شار و شارۆچكە و گوند و دێهاتەكانمان بگات، هەم بۆ ئەوەی خەڵكی ئێمە ئاسوودە بن، هەم بۆ ئەوەی بتوانین بە باشترین شێوە سوود لە ئاوی سەرزەوی وەربگرین و نەهێڵین ئاوی ژێرزەویی بیرەكان، بەو شێوەیە بەداخەوە ئەوەندە ئاوی ژێرزەوی بچێتە خوارەوە، كەواتە زۆر گرنگە ئێمە بتوانین بەو پرۆژانە، زیاتر ئاوی سەرزەوی بەكار بهێنین. ئەم ئاوە هەم بۆ خواردنەوە، هەم بۆ كشتوكاڵ، هەم بۆ باشتركردنی ژیانی هاووڵاتییان زۆر زۆر گرنگ دەبێت.
پێش ماوەیەكیش پرۆژەیەكی تری گەورەی فریاگوزاریی خێرای گەیاندنی ئاو بۆ ناو شاری هەولێر ئەنجام درا و بە كۆتایی گەیشت، ئەویش هەر دیسان بەشێك بووە لەو پرۆژە و بەرنامانەی كە لە حكومەتی هەرێمی كوردستان هەمانبووە بۆ ئەوەی ئێمە بتوانین زیاتر خزمەتی هاووڵاتییان بكەین. ئەمڕۆش لێرەین بۆ ئەوەی پێتان بڵێین كە بەڵێنێكی تریشمان جێبەجێ كرد و ئەم پرۆژەیەشمان بە ئەنجام گەیاند، پیرۆزە لە هەمووتان.
دەستخۆشی لە كۆمپانیای (ئاوزان) دەكەم كە بەڕاستی لە كاتێكی پێوانەییدا و بە دڵسۆزی و ماندووبوونێكی زۆرەوە، توانییان لە كەمتر لە ساڵێك ئەم پرۆژەیە بە ئەنجام بگەیەنن، سوپاس و دەستخۆشی لە وەزارەتی شارەوانیش دەكەم كە بە هەمان شێوە پاڵپشت و هاوكار بوون بۆ بە ئەنجامگەیاندنی ئەم پرۆژەیە و سوپاسی پارێزگا و قایمقام و هەموو فەرمانبەرانی حكومەتیش دەكەم كە هەموویان هاوبەش بوون و هەمووشیان هاوپشكن لە سەرخستنی ئەم پرۆژانە، دەستخۆشی لە هەموو لایەكتان دەكەم.
پاراستنی ئاو ئەركی هەموومانە، پێویستە هەموومان زۆر بە وریایی ئاوەكەمان و ژینگەكەمان بپارێزین. لە ساڵانی ڕابردوو باران كەم باریوە و ڕووبارەكان لە زۆر شوێن وشك بوون، كاریگەریی كەمیی باران لە عێراق زۆر دیارە، ئێمەش لەوە بێبەش نابین، بەداخەوە ئێمە تەنیا دەتوانین زەرەر و زیانی كەمئاوی لەسەر خۆمان و ژینگەكەمان كەم بكەین، هیوادارین ئەمساڵ وەك ساڵانی ڕابردووش نەبێ و خوا بارانی ڕەحمەتمان بەسەردا ببارێنێ و تووشی كەمئاویی لەوە زیاتر نەبین، بەڵام ئەو پێشبینییانەی كە كردمان و بەم پرۆژانە، دڵنیام كە ئێمە ناگەینە قۆناغێك كە ناچار بین بە كۆچكردن، چونكە بێگومان كاریگەریی كەمئاوی لەسەر خەڵك زۆر زۆرە و عێراق یەكێكە لەو شوێنانەی كە بە شێوەیەكی دژوار تووشی ئەم گرفتە بووە.
مەترسیی كەمئاوی، مەترسیی تریشی لەگەڵ دێ، مەسەلەی كۆچكردنی هاووڵاتییان لە شوێنێكەوە بۆ شوێنێكی تر، چونكە ژیانی مرۆڤ وایە بە دوای ئاو و ژیاندا دەگەڕێ، لە شوێنێك ئاو نەبێت، بەبیابانبوون دروست ببێ، خەڵك ڕوو لە شوێنێكی دی دەكات كە ژیانی تێدایە. ئێمە هەوڵێكی جددیمان داوە لەگەڵ دۆستەكانمان لە دەرەوەش كە یارمەتیمان بدەن بۆ ئەوەی ئەم كێشەیە، كێشەی گۆڕانی كەشوهەوا لەسەر ئاستی جیهانی ئێستا بووەتە كێشەیەكی جددی كە هەوڵ بدەن چارەسەری بكەین و ئێمەش بەشێك بین لەو چارەسەرییە و ئەو ڕوئیایەی ئێمە هەمانبووە لە كوردستان، بەش بە حاڵی خۆمان، بەرنامەكانی خۆمان جێبەجێ كردووە و لە خواش بەزیاد بێ دەبینین كە كاریگەریشی هەبووە و خەڵكی ئێمەش تا حەدێكی زۆر توانیویانە ئاسوودە بن.
جگە لەم پرۆژانە، ئێمە چەندین پرۆژەی تریشمان لەبەر دەستن، هەندێكیان جێبەجێ كراون، هەندێكیان خەریكن جێبەجێ دەكرێن و هەندێكیش پلانیان بۆ داڕێژراوە لە ئاییندەیەكی نزیكدا جێبەجێ بكرێن، تەنیا لە چەند ڕۆژی ڕابردوو بڕیارمان لەسەر دروستكردنی پرۆژەیەكی گەورەی ئاوی دووكان - سلێمانی دا كە ئەوەش بێگومان بابەتی قەیرانی ئاو لە سلێمانی كۆتایی پێ دەهێنێت.
پرۆژەكانی دیكەش هیوادارم لە كاتێكی زوودا بە ئەنجام بگەن، بۆ ئەوەی هیچ شوێنێك لە كوردستان نەمێنێت كە تووشی گرفت و قەیرانی كەمئاوی ببێت.
من داوایەكیشم هەیە لە هەموو خوشك و برایانی خۆشەویست، لە قوتابخانەكان، بە تایبەتی لە مامۆستایانی ئایینی، لە ڕۆشنبیران كە ڕێنماییمان بكەن، ئامۆژگاریمان بكەن، بۆ ئەوەی ئاو بەفیڕۆ نەدرێ، دەست بە ئاوەوە بگرین، نیعمەتێكی گەورەیە، بەڵام با بە باشترین شێوە سوودی لێ وەربگرین، ئێمە بێگومان دەتوانین زۆر زۆر وڵاتەكەمان خۆشتر بكەین، ئەگەر بزانین چۆن سوود لەو نیعمەتە وەربگرین كە خوا پێی بەخشیوین. بابەتی هۆشیاركردنەوە بابەتێكی گرنگە، داوا دەكەم نەك تەنیا بابەتی ئاو، بەڵكوو ژینگەپارێزی بە شێوەیەكی گشتی با ببێتە كولتوورێك هەموومان پێیەوە پابەند بین.
كاری زۆرمان كردووە بۆ ئەوەی لە ئاستی ئەو متمانەیە بین كە خەڵك بە ئێمەی داوە و خزمەتگوزارییەكان بۆ خەڵك دابین بكەین، نەك تەنیا ئاو، بەڵكوو پرۆژەی ڕووناكییە، ڕێگەوبانە، بەدیجیتاڵكردنی خزمەتگوزارییەكانە، كەرتی تەندروستییە، كەرتی پەروەردەیە، ئەمە هەموویشی ئەركی ئێمە بووە و هیچ منەتێكی تێدا نییە و هەمیشەش ویستوومانە بە باشترین شێوە خزمەتی خەڵكی خۆمان بكەین، خزمەتكردن بەڕاستی ئیرەیی ناوێ، تەنیا دڵسۆزی دەوێ، ئەوەی بیەوێ خزمەت بكا، ئەوەندەی بەسە دڵسۆز بێت و دەتوانێت خزمەت بكات.
سامانی نیشتمانی، سامانی هەموو خەڵكی كوردستانە، موڵكی شەخسیی هیچ كەسێك نییە و پێویستە ئەم سامانە بۆ خەڵك بە باشترین شێوە سوودی لێ وەربگیرێت.
ئێمە بەردەوام دەبین لە خزمەتكردنی ئێوە، تاوەكوو ئێوە متمانەتان پێمانە، بە سەربەرزییەوە، بە شانازییەوە خۆمان بە خزمەتكاری ئێوە دەزانین، هیوادارین بەردەوام بن لە ئاوەدانكردنەوەی كوردستان، هەر تەندروست و سەلامەت بن، خوای گەورە سەلامەتتان بكات و كوردستانیشمان ئاوەدان بكات.
زۆر سوپاس.