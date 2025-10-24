لە ڕۆژی جیهانی نەخۆشی ڕۆماتیزم ماراسۆنێک بەڕێوەچوو

پێش کاتژمێرێک

سەندیکای پزیشکانی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ کۆمەڵەی ڕۆماتیزم و چاکسازی کوردستان و بە هاوکاری کۆمەڵەی تەندروستیی ئێسک و جومگەی عێراقی، ماراسۆنێکی هۆشیاری کۆمەڵگا لەسەر پوکانەوەی ئێسک لە شاری هەولێر ئەنجام دەدات.

شوان قادر، سەرۆکی کۆمەڵی ڕۆماتیزم، ئەمڕۆ هەینی 24ی تشرینی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: زیاتر لە 200 کەس بەشدارن بۆ ئەوەی هاووڵاتییان بە ئاگا بن لەو نەخۆشییە بەتایبەتی ئەوانەی تەمەنیان لەسەرووی 50 ساڵییە، کە وادەکات زۆر بە ئاسانی ئێسقانەکانیان بشکێت، بەڵام بە وەرزشکردن دەتوانین ڕێگری لێ بکەین.

هەروەها گوتی: ئەوانەی بەشدارن کەسانی بەتەمەن و پزیشک و وەرزشوانان، ئەمە یەکەمجار بەبۆنەی ڕۆژی جیهانی ڕۆماتیزم چالاکی بەمشێوەیە بەڕێوەبچێت.