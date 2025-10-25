ئەمەریکا بە بایەخەوە چاودێری هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانیی عێراق بووەتە جێگەی بایەخی ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە لە ئەمەریکا و گفتۆگۆ لەبارەی دەرەنجامەکانی هەڵبژاردن و سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریکا لە بەرانبەر عێراق دەکەن، شرۆڤەکاران پێیان وایە ئەمەریکا بە بایەخەوە لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکە دەڕوانێت و پەیوەندییەکانی داهاتووشی لەسەر ئەو بنەمایە بونیات دەنێت.

لەگەڵ نزیکبوونەوەی هەڵبژاردنی پەرلەمانیی عێراق، شرۆڤە و گفتوگۆی ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە لە ئەمەریکا لەبارەی سیاسەتی واشنتن بەرامبەر بەغدا لەدوای هەڵبژاردنەکە بوونەتە جێی بایەخ، وەک ئەم پانێڵە کە دەستپێشخەری جیهانیی کورد بۆ ئاشتی لە زانکۆی ئەمەریکی لە واشنتن بۆ ژمارەیەک لێکۆڵینڤان رێکی خستووە.

د. سەرهەنگ حەمەسەعید، لێکۆڵەر بەکوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئەمەریکا بە بایەخەوە سەیری هەڵبژاردنی عێراق دەکات، تا ئەو ئاستەی کە نەبێتە شوێنێک بۆ هەژموونی ئێران، هەورەها نەبێتە مەترسیی لەسەر ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانی، گوتیشی: عێراق دەرفەتێکی ئابووری گەورەی لەبەردەمە، کە دەتوانێت ببێتە بەشێک لە ئابووری ناوچەکە، بۆیە ئەمەریکا لەو بوارانە بە بەیاخەوە سەیری دەکات، بەڵام مانای ئەوەنیە ئەمەریکا دەستوەردان لە هەڵبژاردنی عێراق بکات.

د. یەریڤان سەعید، بەڕێوەبەری دەستپێشخەری جیهانیی کورد بۆ ئاشتی لە زانکۆی ئەمەریکی دەڵێت: سیاسەتی ئەمەریکا بەرانبەر عێراق، پەیوەندی بە فیدراڵی و ڕەفتارەکانی داهاتووی عێراقەوە هەیە، هەروەها حکوومەتی داهاتوو ڕەنگدانەوەی لە سیاسەتی دەرەوەی وڵاتەکەش دەبێت.

ئەمەریکا پەیوەندییدکانی لەگەڵ عێراق بەبوونی بەرژەوەندی هاوبەشی نێوان هەردوولا دەبەستێتەوە، لەدوای پرۆسەی ئازادیی عێراق، واشنتن بە هەژموونێکی بەهێزەوە لەو وڵاتەیە، بەڵام بەبوونی کاریگەریی ئێران لە گۆڕەپانی سیاسەتی عێراق، دڵخۆش نییە.

جێنیڤەر گاڤیتۆ، یاریدەدەری پێشووی جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا ڕایگەیاند، "گۆڕینی سیاسەتی ئەمەریکا بەرانبەر عێراق پەیوەستە بەوەی خەڵکی عێراق لەم هەڵبژاردنە دەنگ بەکێ دەدەن و پێکهاتەی حکوومەت چۆن دەبێت لەدوای بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن، هاوکات پابەندی حکوومەتی نوێی عێراق چی دەبێت بەرانبەر بە سەروەری وڵاتەکە و گەلەکەی. پێم وایە پەرەسەندنێکی ڕاستەقینە هەیە لە بیرکردنەوەی ئیدارەی ترەمپ لەبارەی پەیوەندییەکانی لەگەڵ عێراق و مەیلی کارکردن لەگەڵ حکوومەتی عێراق بۆ پەرەپێدانی ئامانجە هاوبەشە هەرێمییەکان، هیوام وایە خەڵکی عێراق بەشداری لە هەڵبژاردن بکەن و حکوومەتێک هەڵبژێرن کە لەپاڵیان دەوەستێت لەپێناو سەروەرییان."

ئاماژەی دا، ئومێدەوارم ئەنجامەکە بەشێوەیەک بێت کە ئیدارەی ترەمپ پەرۆش بێت لەگەڵ حکوومەتی نوێی عێراق کاربکات، بۆئەوەی پەرە بەو ئامانجە بدەن.

چاوەڕوانی ئەمەریکا لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیی عێراق، هەڵبژاردنێکی ئازاد و دادپەروەرانەیە کە ڕەنگدانەوەی خواست و ویستی گەلانی عێراق عێراق بێت و دووربێت لە دەستوەردانی دەرەکی.