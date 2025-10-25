تا ئێستا عێراق ئەنجامدەرانی هێرشەکانی سەر کێڵگە نەوتییەکانی کوردستانی ئاشکرا نەکردووە

پێش 3 کاتژمێر

لە ماوەی سێ مانگی ڕابردوودا، چەندین هێرشی درۆنی کراوەتە سەر کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان. سەرەڕای تێپەڕبوونی ئەم ماوەیە، حکوومەتی عێراق تا ئێستا ئەنجامدەرانی ئەم هێرشانەی ئاشکرا نەکردووە.

حکوومەتی فیدڕاڵ بەهۆی باڵادەستیی گرووپە چەکدارەکانەوە، نەیتوانیوە ناسنامەی ئەنجامدەرانی هێرشەکان ڕابگەیەنێت. ئەمەش لە داهاتوودا دەبێتە جێگەی مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە.

ئەحمەد ئامێدی، شرۆڤەکاری سەربازی بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێمە دەزانین سێ لایەن لەپشت ئەم هێرشانەوەن، تەنانەت ئەو درۆنانەی کە کەوتوونەتە خوارەوە، ئاماژە و نیشانەیان لەسەر بووە، دیارە کە نوجەبا، حزبوڵڵا و قەیس خەزعەلی لەپشتییەوەن، تەنانەت قاسم ئەعرەجی گوتی: چوار لایەنن کە هێرش دەکەنە سەر هەرێم، بۆچی ناویان نابەن؟، ئاماژەی بەوەشدا، حەشدی شەعبی زاڵە و لە سەدا 90 دەسەڵاتی بەسەر حکوومەتی فیدراڵیدا هەیە.

ئیبراهیم عەلی، کاندیدی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پارێزگای دهۆک گوتی: ئێمە دەچینە بەغدا بە یاسای نێودەوڵەتی، بە دادگا نێودەوڵەتییەکان، هاوپەیمانانی کوردستان، ئەمەریکا و وڵاتانی ڕۆژئاوا دەڵێین، ناکرێت ئەم هێرشانە بەردەوام بن کە ئێمە بەشێکین لە عێراق، حکوومەتیش بڵێت ئێمە نازانی هێرشکەرەکان کێن.

هێرشە درۆنییەکان دوای ساڵی 2022 زیادیانکردووە و نەک تەنیا کێڵگە نەوتی و گازییەکانیان کردووەتە ئامانج، بەڵکو ژێرخانی گشتی و وێستگەکانی گواستنەوەی نەوتیشیان کردووەتە ئامانج.

ئێوارەی ڕۆژی 14ی تەممووزی 2025، كاتژمێر 8:20 و 8:25 لە ڕێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژكراو هێرش كرایە سەر كێڵگەی نەوتیی خوورمەڵە لە پارێزگای هەولێر. کە بە گوێرەی ڕاگەیەنەدراوی وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان، "هێرشەکە هیچ زیانێكی گیانی نەبوو، تەنیا زیانی بە بۆرییەکانی ئاوی وێستگەکە گەیاندووە."



ڕۆژێک دواتر و سەر لە بەیانی رۆژی سێشەممە، 15ـی تەممووز، بە درۆن هێرشکرایە سەر کێڵگەی نەوتی سەرسنگ لە سنووری شارۆچکەی ئامێدی لە پارێزگای دهۆک، بەهۆیەوە کۆمپانیای HKN ـی ئەمەریکی کە لە کێڵگەکەدا کار دەکەن بەرهەمهێنانی نەوتیان ڕاگرت. وەزارەتی سامانە سرووشتییەکان ڕایگەیاند، "هێرشەکە هیچ زیانێكی گیانی نەبووە."



بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەممە، 16ـی تەممووزی 2025، سێ هێرشی دیکە کرایە سەر سێ کێڵگەی نەوتیی لە زاخۆ و دهۆک.



بەپێی ڕاگەیێندراوی سامانە سرووشتییەکان، هەرچەندە هێرشەکان زیانی گیانیان لێنەکەوتووەتەوە، بەڵام زیانێکی زۆریان لە ژێرخانی کێڵگەکان داوە.



هەروەها شانەی ئەمنیی عێراق 14ـی تەممووز لەبارەی هێرشەکەی خوورمەڵەوە ڕایگەیاند، "هاوئاهەنگی لەگەڵ هێزە ئەمنییەکان و هەواڵگری لە هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ لێکۆڵینەوە لە وردەکارییەکانی ئەم دەستدرێژییە".