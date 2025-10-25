لایەنە فەڵەستینییەکان داوای کاراکردنەوەی ڕێکخراوی ئازادیخوازیی فەڵەستین دەکەن

پێش کاتژمێرێک

لایەنە فەڵەستینییەکان، داوای کۆبوونەوەیەکی خێرای گشت هێز و لایەنە فەڵەستینییەکانیان کرد بە مەبەستی کاراکردنەوەی ڕێکخراوی ئازادیخوازیی فەڵەستین.

شەممە، 25ـی تشرینی یەکەم، 2025، ئاژانسی هەواڵی فەرەنسا، بڵاوی کردەوە "لایەنە فەڵەستینییەکان، دوێنێ هەینی، پاش کۆبوونەوەیان لە قاهیرە، لە ڕاگەیەنراوێکدا داوای کۆبوونەوەیەکی بەپەلەی سەرجەم هێزە فەڵەستینییەکانیان کردووە بە مەبەستی کاراکردنەوەی ڕێکخراوی ئازادیخوازیی فەڵەستین."

لایەنە فەڵەستینییەکان، داوایان کردووە گشت هێز و لایەنە فەڵەستینییەکان بەزووترین کات ڕێککەوتنێک لەسەر ستراتیجیی نیشتمانی و کاراکردنەوەی ڕێکخراوی ئازادیخوازیی فەڵەستین، وەک تاکە نوێنەری شەرعیی گەلی فەڵەستین بکەن؛ بە مەرجێک سەرجەم پێکهاتەکانی گەلی فەڵەستین بگرێتە خۆ بە بزووتنەوەی حەماسیشەوە.

ئەوان، هەروا جەختیان لەسەر گرنگیی بەردەوامیی ئاگربەست و کشانەوەی هێزەکانی ئیسرائیل لە غەززە و هەڵگرتنی گشت گەمارۆکان و گەیاندنی هاوکارییە مرۆڤی و تەندروستییەکان و ئاوەدانکردنەوەی گشتیی کەرتەکە کردەوە.

لە کۆبوونەوەکەی قاهیرە، کە بزووتنەوەی حەماسیش تێیدا بەشدار بوو، لایەنە فەڵەستینییەکان ڕایانگەیاند، وەک بنەما ئامادەن بەڕێوەبردنی کەرتی غەززە ڕادەستی لیژنەیەکی سەربەخۆی تەکنۆکرات پێکهاتوو لە خەڵکی غەززە بکەن. ئەم بڕیارەی لایەنە فەڵەستینییەکان لەگەڵ ناوەرۆکی نەخشەکەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، بۆ ڕاگرتنی شەڕی غەززە، یەک دەگرێتەوە.

لایەنەکان، هەروا جەختیان لەوە کردەوە "دەبێت بڕیاری بڵاوکردنەوەی هێزی نێودەوڵەتی لە کەرتی غەززە، لە لایەن ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بڕیاری لەسەر بدرێت."