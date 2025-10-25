40 کۆچبەر لە لیبیاوە بۆ هەولێر دەگەڕێندرێنەوه

پێش کاتژمێرێک

ئەحمەد سەحاف، هەڵسووڕێنەری باڵیۆزخانەی عێراق لە تەرابلوس ڕایگەیاند، 40 کۆچبەری عێراقی لە لیبیاوە بۆ هەولێر دەگەڕێندرێنەوه.

ئەمڕۆ شەممە، 25ـی ئۆکتۆبەری 2025، ئەحمەد سەحاف، لە لێداوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24، ڕایگەیاند، "فڕۆکەی گواستنەوەی 40 کۆچبەری عێراقی بەرەو ئیستانبوڵ و لەوێشەوە بەرەو هەولێر فڕیوە"، ئاماژەی بەوەشدا کە "هەوڵێکی چڕیان دا بۆ هەماهەنگیکردنی گەڕانەوەی ئەو 40 کۆچبەر و دووپاتی کر ئێستا ئەوان ئامادەکاری دەکەن بۆ گێڕانەوەی 35 کۆچبەری دیکە."

هەروەها گوتی: "سوپاسی دەزگا پەیوەندیدارەکانی حکوومەتی لیبیا دەکەین"، ڕوونیشی کردەوە "خواردن و دەرمان و چاودێریمان پێشکەش کردوون و بە هەماهەنگی لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان بلیتەکانی سەفەرمان بۆ دابین کردوون."

ئاماژەی بەوەشکرد، "122 کۆچبەر لە سەرەتای کردنەوەی باڵیۆزخانە لە 2023/12/23ـەوە گێڕدراونەتەوە و بەردەوام دەبین لە بڵاوکردنەوەی پەیامەکانی هۆشیاریی سەبارەت بە مەترسییەکانی تۆڕەکانی قاچاخچێتی و بازرگانیکردن بە مرۆڤەوە کە گەنجەکانمان دەکەنە قوربانی"، جەختیشی کردەوە، "پابەندن بە ڕێنماییەکانی وەزارەتی دەرەوە و کار بۆ دووپاتکردنەوەی ڕێڕەوی گەڕانەوەی خۆویست دەکەین."

ئەحمەد سەحاف ڕاشیگەیاند: "ڕێکخراوی کۆچ لە لیبیا و سەنتەری بەرەنگاربوونەوەی کۆچی نایاسایی لە تەرابلوس، ستایشی پابەندبوونی باڵیۆزخانەی عێراق و بایەخدانی بە کۆچبەرە عێراقییەکان دەکەن"، دووپاتیشی کردەوە "عێراق هەلی گەورەی لە کەرتی گەنجاندا هەیە و چیتر سەرچاوەی کۆچ نییە."