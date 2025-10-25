بە خواردنی هەنار، یادەوەریت بەهێز بکە و دڵت بپارێزە

پێش کاتژمێرێک

میوەی هەنار، ناسراوە بە ڤیتامین، کانزا و دژەئۆکسێنەرەکانە کە چەندان سوودی بۆ تەندروستیی مرۆڤ هەیە. بەپێی توێژینەوە زانستییەکان، خواردنی هەنار دەتوانێت ڕۆڵێکی گرنگ ببینێت لە پاراستنی دڵ، پێست، یادەوەری و تەنانەت خۆپاراستن لە نەخۆشییە مەترسیدارەکان.

هەنار دەوڵەمەندە بە ماددەی دژەهەوکردنی بەهێز، بەتایبەتی پێکهاتەی "یورۆلیتین" (Urolithins) کە لە ئەنجامی گۆڕانی تۆو و توێکڵی هەنار لەناو جەستەدا دروست دەبێت. ئەم تایبەتمەندییە یارمەتی کەمکردنەوەی نیشانەکانی هەوکردن دەدات، کە هۆکاری سەرەکیی نەخۆشییەکانی دڵ، شەکرەی جۆری دوو و شێرپەنجەن. هەروەها ئاوسان و ئازاری جومگەکان کەمدەکاتەوە و لە پووکانەوەی ئێسک دەتپارێزێت.

پاراستنی تەندروستیی دڵ:

خواردنەوەی ڕۆژانەی شەربەتی هەنار یارمەتی دابەزاندنی پەستانی خوێن و کەمکردنەوەی ئاستی کۆلیسترۆڵی زیانبەخش (LDL) دەدات، کە دوو هۆکاری سەرەکیی نەخۆشییەکانی دڵن.

بەهێزکردنی یادەوەری و پاراستنی مێشک:

دژەئۆکسێنەرەکانی ناو هەنار فشاری ئۆکسیداتیڤ لە مێشکدا کەمدەکەنەوە. توێژینەوەکان دەریانخستووە کە ئەمە یارمەتی پاراستن لە نەخۆشیی ئەلزەهایمەر دەدات و پشتگیری لە یادەوەریی کورتخایەن و درێژخایەن دەکات.

خۆپاراستن لە شێرپەنجە:

تۆوی هەنار تایبەتمەندی دژەهەوکردنی هەیە و دەتوانێت گەشە و بڵاوبوونەوەی خانە شێرپەنجەییەکان خاو بکاتەوە، بەتایبەتی لە قۆناغە سەرەتاییەکانی هەندێک جۆری شێرپەنجەدا.

پاراستنی تەندروستیی پێست:

توێژینەوەیەک دەریخستووە خواردنەوەی شەربەتی هەنار بۆ ماوەی 12هەفتە، توانای پێست بۆ بەرگریکردن لە تیشکی زیانبەخشی سەروو بنەوشەیی (UV) زیاد دەکات، بەمەش لە پیربوونی پێشوەختە و شێرپەنجەی پێست دەتپارێزێت.

پشتگیریکردنی کۆئەندامی هەرس:

هەنار یارمەتی گەشەی بەکتریا سوودبەخشەکانی ناو ڕیخۆڵە دەدات، کە بۆ کرداری هەرسکردن گرنگن و ڕەنگە لە هەندێک نەخۆشیی کۆئەندامی هەرس بتپارێزن.

سەرەڕای ئەم هەموو سوودە، پێویستە هەندێک کەس ئاگاداری خواردنی هەنار بن: بەتایبەت ئەوانەی دەرمانی دابەزاندنی کۆلیسترۆڵ، دژە گەشکە، ڕێکخستنی لێدانی دڵ، یان دابەزاندنی پەستانی خوێن بەکاردەهێنن، دەبێت ئاگاداربن، چونکە هەنار ڕەنگە کارلێک لەگەڵ ئەم دەرمانانەدا بکات و کاریگەرییان بگۆڕێت. بەهۆی بوونی ڕێژەیەکی بەرزی شەکر و کاربۆهیدرات لە تۆوی هەناردا، پێویستە نەخۆشانی شەکرە بە ڕێژەیەکی کەم بیخۆن. هەروەها ئەگەر کێشەی وەک سکچوونت هەیە، باشترە خۆت لە خواردنی هەنار بەدوور بگریت تا دۆخەکەت باشتر دەبێتەوە.