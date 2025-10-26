سیاسی

یسرائیل کاتز: ئامانجی سەرەکیمان لە غەززە لەناوبردنی تونێلەکانە

یسرائیل کاتز، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست سوپای ئیسرائیل

یسرائیل کاتز، وەزیری بەرگریی ئیسرائیل، جەختی کردەوە ئامانجی سەرەکی و ستراتیژیی وڵاتەکەی لە کەرتی غەززە، بریتییە لە لەناوبردنی تەواوەتیی تۆڕی تونێلەکانی حەماس و چەکداماڵینی بزووتنەوەکە.

کاتز لە لێدوانێکدا گوتی: "بە بڕوای من، گرنگترین ئامانجی ستراتیژی بۆ بەدەستهێنانی سەرکەوتن لە غەززە، بریتییە لە چەکداماڵینی حەماس و لەناوبردنی تونێلە حەماس."

لەگەڵ ئەوەشدا، ئەرکی گەڕاندنەوەی تەرمی بارمتەکانی بە "بەپەلەترین ئەرکی ئەخلاقی" وەسفکرد و گوتی: "هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە."

وەزیری بەرگریی ئیسرائیل ئاماژەی بەوەشکرد سوپاکەیان "سەرکەوتنی گەورەی" لە دژی حەماس بەدەستهێناوە، بەڵام دانی بەوەدانا کە هێشتا نزیکەی 60%ی تونێلەکان لەنێو نەبراون.

گوتیشی، سوپای ئیسرائیل لەناوبردنی تونێلەکانی کردووەتە ئەولەویەتی سەرەکی، هاوشان لەگەڵ پاراستنی سەربازەکان و هاووڵاتییانی مەدەنی لە ناوچە سنوورییەکان.

لە کۆتاییدا، کاتز هەماهەنگیی بەردەوامی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمەریکا ئاشکرا کرد بە مەبەستی دۆزینەوەی "ڕێگەچارەی ڕادیکاڵ" بۆ لەناوبردنی یەکجارەکیی تونێلەکان، هاوشان لەگەڵ پرۆسەی چەکداماڵینی حەماس.

 
 
لاڤین عومەر ,
