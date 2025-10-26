ڕوانگەی سووری بۆ مافی مرۆڤ: کوشتن و تاوانکاری لە سووریا لە زیادبوونە

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەری ڕوانگەی سووری بۆ مافی مرۆڤ ڕایگەیاند: ڕێژەی تاوان لە سووریا ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونە، هەروەها لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکوو ئێستا 59 شەڕی کۆمەڵایەتی ڕوویانداوە.

ڕامی عەبدلڕەحمان، بەڕێوەبەری روانگەی سووری بۆ مافی مرۆڤ، بە كوردستان24ـی راگەیاند: لە باكوور و رۆژهەڵاتی سووریا، لە سەرەتای ئەمساڵەوە تاوەکوو ئێستا رێژەی تاوان و توندوتیژی ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبوونە، هەروەها دیاردەی چەک هەڵگرتنیش زیادبووە.

ڕامی عەبدولڕەحمان گوتی: 59 شەڕی کۆمەڵایەتی ڕوویانداوە و بەهۆیەوە 48 كەس كوژران و 76 كەسی دیکەش برینداربوون.

روانگەی سووری بۆ مافی مرۆڤ، نیگەرانی خۆی لە دۆخەكە دەردەبڕێت و ئاماژە بەوە دەکات، 131 حاڵەتی كوشتن بە ئەنقەست تۆمار كراون، بەهۆكاری توندوتیژی خێزانی و دزی و تۆڵەسەندنەوە، جگە لەوانە هەندێك لە تاوانەكانی دیكە هۆكارەكەیان نەزانراوە.