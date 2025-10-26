خانمێکی کورد لە برۆکسل کتێبخانە 30 ساڵییەکەی پێشکەش بە ناوەندی دیاسپۆرای کوردستان دەکات

پێش 3 کاتژمێر

لە مەراسیمێکی تایبەتدا لە شاری برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا، ڕێز لە پەروین جەمیل پاشا گیرا، کە زیاتر لە 30 ساڵە خەبات بۆ دۆزی کورد و کوردستان دەکات.

لە مەراسیمەکەدا، خاتوو پەروین تەواوی کتێبخانە و ئەرشیفی تایبەتی خۆی، کە بەرهەمی دەیان ساڵ کۆکردنەوەیە، پێشکەش بە "ناوەندی دیاسپۆرای کوردستان" لە برۆکسل کرد.

پەروین جەمیل پاشا لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24، خۆشحاڵی خۆی بەم هەنگاوە دەربڕی و گوتی: "زۆر دڵخۆشم کە هاتوومەتە ئێرە و دڵخۆشم کە کتێبەکانم بۆ سەرکەوتنی دۆزی کورد بەکاردەهێنرێن.

ئاماژەی بەوەش کرد، کتێبخانەکەی بابەتە جۆراوجۆرەکانی وەک کۆمەڵایەتی، سیاسەت و فۆلکلۆری کوردی لەخۆدەگرێت کە بە درێژایی ساڵان کۆی کردوونەتەوە.

لەلایەن خۆیەوە، مستەفا شاکر، سەرپەرشتیاری ناوەندی دیاسپۆرای کوردستان لە برۆکسل، ئەم دیارییەی بە جێگەی باوەڕییەکی زۆر مەزن و بەرپرسیارێتییەکی گران وەسف کرد. گوتی: هەستێکی زۆر خۆش و زۆر گرنگە بۆ ئێمە. ئەمە جێی باوەڕییەکی زۆر مەزنە و بەرپرسیارێتییەکی قورس دەخاتە سەر شانمان.

مستەفا شاکر بەڵێنی دا بە هەموو توانایەکەوە بەردەوامی بە ڕێبازەکەی پەروین بدەن و کتێبخانەکە بپارێزن. دەشڵێت: ئێمە بەڵێن دەدەین بە هەموو شێوەیەک و بە هەموو توانای خۆمانەوە درێژەپێدەری ڕێگاکەی بین و کتێبخانەکە لە دەستێکی ئەمیندایە و خزمەتی کورد و کوردستانی و هەروەها بیانییەکانی پێ دەکەین."