کۆمیسیۆن: تا ئێستا 540 پێشێلکاری لە بانگەشەی هەڵبژاردندا تۆمار کراون

پێش 3 کاتژمێر

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، دەڵێت: دوای هەڵبژاردن، دەبێت لە ماوەی یەک مانگدا کاندیدەکان پۆستەر و وێنەکانیان لەسەر شەقامەکان لابدەن، ئەگەر نا کۆمیسیۆن خۆی بەو کارە هەڵدەستێت و تێچووەکەشی هەمووی دەخاتە ئەستۆی کانیدەکان.

یەکشەممە، 26ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: هەر کە پرۆسەی دەنگدان کۆتایی هات، کاندیدەکان ماوەی مانگێکیان لەبەر دەستدایە تا پۆستەر و وێنەکانیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتییەکان لابدەن.

گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، گەر لە ماوەی مانگێک لە دوای هەڵبژاردن کاندید و پارتەکان پۆستەر و بانگەشەکانیان لەسەر شەقام و شوێنە گشتییەکان لانەدەن، کۆمیسیۆن بە هاوکاری شارەوانیی پارێزگا و قەزاکان، خۆی بەو کارە هەڵدەستێت و تێچووەکەشی هەمووی دەخاتە ئەستۆی کاندیدەکان.

گوتیشی: پارتە سیاسییەکان بڕێک پارەیان لای کۆمیسیۆن وەکو دەستەبەر داناوە، گەر دوای هەڵبژاردن پۆستەرەکانیان لانەدەن، کۆمیسیۆن بەو پارەیە هەڵمەتی لادانی پۆستەرەکانیان دەست پێدەکات.

جومانە غەلای باسی لەوەش کرد، تا ئێستا 540 پێشێلکاری لە ماوەی بانگەشەی هەڵبژاردندا تۆمار کراون، کە 62ـیان هی کاتی پێش دەستپێکردنی بانگەشەن و هەموویان پێبژاردنیان بۆ کراوە.

لە بارەی دووخستنەوەی کانیدەکانیش لە هەڵبژاردن، کۆمیسیۆن ئەمڕۆ لە ڕاگەیەنراوێکدا، كۆتا ئاماری بڵاو کردەوە.

به‌ گوێره‌ی ڕاگەیەنراوی كۆمیسیۆن، تا ئێستا 837 كاندید له‌ پرۆسه‌ی هه‌ڵبژاردنی خولی شه‌شه‌می په‌رله‌مانی عێراق دوورخراونەتەوە.

وادەی دەستپێکردن و کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات.ئاماژەی بەوەش دابوو، ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.