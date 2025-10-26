کاروان ستوونی: سەرەتای ساڵی داهاتوو کارەکانی خوازیارانی حەج کۆتاییان دێت

پێش کاتژمێرێک

گوتەبێژی حەج وعومرەی کوردستان رایدەگەیەنێت: بە پێی ئەو کاتەی بۆ خوازیارانی حەج لە عێراق دانراوە، پێویستە تا مانگی کانوونی دووەمی 2026، هەموو کارەکان تەواو بکرێن.

کاروان ستونی گوتەبێژی حەج و عومرەی کوردستان ڕایگەیاند: ئەمرۆ لە بەرێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرەی کوردستان بە هەماهەنگی لەگەڵ دەستەی باڵای حەج و عومرەی عێراقی خولێکی تەکنەلۆژیای زانیاریی بەمەبەستی بە ئەلیکترۆنیکردنی پشکنینی تەندروستی حاجیان بوڕێوەچوو چونکە عەرەبستانی سعوودیە پشکنینی تەندروستی بە شێوەی ئەلیکترۆنی، کردووەتە پێش مەرجی پێدانی ڤیزە بە خوازیارانی حەج.

گوتەبێژی حەج و عومرەی کوردستان ئاماژەی بەوە کرد، فەرمانبەرانی تەکنەلۆژیای زانیاری لەسەرجەم نووسینگەکانی حەج و عومرە لە پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان بەشدارییان لەم خولەدا کردووە تاوەکوو لەکاتی دەرچوونی ناوی خوازیارانی حەج ڕاستەوخۆ بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەست بە پشکنینی تەندروستی بۆ خوازیارانی حەج بکرێت، چونکە عەرەبستانی سعوودیە لە پارەوە تەنیا ڕێگە بە لە 7٪ خوازیارانی حەج دەدات حەج بکەن ئەوانەی تەمەنیان لە سەرووی حەفتا ساڵییەوە، هەروەها ئەگەر هەر کەسێک لە پشکنینی تەندروستی دەرنەچوو ،ئەگەر زۆری هەیە ڤیزای حەجی پێنەدرێت.

کاروان ستونی لەبارەی کاتی راگەیاندنی تیروپشکی ناوی خوازیارانی کوردستان بۆ فەریزەی حەج رایگەیاند: بەرێوەبەرایەتی گشتی حەج و عومرە بە هەماهەنگی لەگەڵ فەرمانگەی تەکنەلۆژیای زانیاری، بەردەوام لەکاردان بۆ ئەوەی وردبینی بۆ ئەو ناوانە بکەن کە بۆ ئەمساڵ نووسراون بەجۆرێک ئەوپەڕی دادپەروەری و یەکسانی رەچاو بکرێت لە نێوان هاووڵاتیاندا، ئەوانەی پێشتر حەجیان کردووە رێگەیان پێ نادرێت حەج بکەن، مەگەر بە مەحرەم حاجی نەبێت، بۆیە ئەم پرۆسەیە کاتی دەوێت و لەکاتی گونجاودا وادەی ئەنجامدانی تیروپشکی حاجیان رادەگەینین.