تایبەت بە کەرکووک، شیشار ئەسوەد بەرهەمێکی نوێ بۆ بانگەشەی پارتی بڵاودەکاتەوە

پێش 54 خولەک

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی ئۆکتۆبەری 2025، هونەرمەندی دەنگخۆش، شیشار ئەسوەد، بە بڵاوکردنەوەی بەرهەمێکی نوێی هونەری، بەشداریی لە هەڵمەتی هەڵبژاردنی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ لیستی ژمارە 275 کرد.

بەرهەمەکە کە لە مەقام و گۆرانییەک پێکدێت، بە تایبەتی بۆ شاری کەرکووک تۆمار کراوە وەک پاڵپشتییەک بۆ لیستی 275 لەم شارەدا.

لەمبارەیەوە، هونەرمەند شیشار ئەسوەد هیوای خواست کە کارە هونەرییەکەی بە شێوەیەکی باش جێگەی خۆی بگرێت و بگاتە دڵی جەماوەری کەرکووک.

ئەم بەرهەمە نوێیە لە تێکستی شاعیر "خالید ڕەشید بەرزنجی" و ئاوازی "سەرمەند فوئاد"ە و لەلایەن خودی هونەرمەند "شیشار ئەسوەد"ەوە وتراوە.