18مین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقام لە مەریوان بەڕێوە دەچێت

پێش 3 کاتژمێر

ئەمساڵیش فێستیڤالی نێونەتەوەیی شانۆی سەر شەقامی مەریوان بە کەرنەڤاڵی شادیی هونەرمەندانی بەشدار و پێشوازیی دانیشتووانی مەریوان لەو هونەرمەندانە دەستی پێ کرد. ئەمە دەستپێکی هەژدەیەمین فێستیڤالی نێودەوڵەتیی شانۆی سەر شەقامی مەریوانە.

43 گرووپی شانۆیی لە ناوخۆی ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە و 8 گرووپیش لە وڵاتانی دیکەوە لەم فێستیڤالەدا بەشدارن.

فاتح بادپەروا، بەڕێوەبەری فێستیڤالی نێودەوڵەتیی شانۆی سەرشەقامی مەریوان، بە کوردستان24ـی گوت: هەژدەمین فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی شانۆ، ئەمساڵ بە پێشوازیی گەرمیی دانیشتووانی شاری مەریوان و بەشداریی ژمارەیەکی زۆر لە میوانانی هاتوو لە سەرانسەری ئێرانەوە دەستی پێ کردووە.

بادپەروا، هەروا گوتی: جگە لە فێستیڤاڵەکە، ئێمە پێشانگەی خواردمەنی کوردستانیشمان کردووەتەوە بۆ ئەوەی سەرنجی بەشداران بۆ کولتووری خواردەمەنی کوردستان ڕابکێشین.

لە یەکەم ڕۆژی فیستیڤالەکەدا و پاش کەرنەڤاڵی کرانەوەی فیستیڤالەکە، یەکەم نمایش لە پارکی شانۆی ئەم شارە دەستی پێ کرد. شانۆنامەکانی بەشدار لەم فێستیڤالە کە هەر لە ناو خەڵکدا نمایش دەکرێن زیاتر ئاوڕ لە کێشە کۆمەڵایەتییەکان و بابەتەکانی پەیوەست بە ژیانی ڕۆژانەی هاووڵاتییان دەدەنەوە.

کووشا سەییادی، شانۆکاری دانیشتووی تەورێز، گوتی: بابەتی شانۆنامەکەی ئێمە باسی مووشەکێکی دەکرد کە هەڵیانداوە بۆ ئەوەی لە ناو شار و لە ناو یاریگەی منداڵاندا بتەقێتەوە، بەڵام بە هۆی با و هەور و هەورەتریشقە و بەفر و باران بارووتەکەی تەڕ دەبێت و ناتەقێتەوە. ئامانجیشمان ئەوە بوو بڵێین منداڵان لە هەموو دنیا لە کاتی جەنگدا دەبێ پارێزراو بن.

فێستیڤالی نێونەتەوەیی شانۆی سەر شەقامی مەریوان ساڵەهایە بووەتە بەشێک لە کولتووری خەڵکی ئەم شارە و لە لایەن هاووڵاتییان و دانیشتووانی ناوشاری مەریوان و گوندەکانی دەوروبەرییەوە پێشوازییەکی بەرچاوی لێ دەکرێت. مامۆستایەکی قوتابخانە کە هەموو ساڵێ بینەری شانۆنامەکانە، پێی وایە دەبێ فێستیڤال ئاوڕ لە شانۆی منداڵانیش بداتەوە.

لە ماوەی چوار ڕۆژی بەڕێوەچوونی فێستیڤالەکەدا، گرووپە بەشداربووەکان بە گشتی 106 جار شانۆنامەکانیان بۆ هاووڵاتییان نمایش دەکەن. لە ناو شاری مەریوان هەر یەک لە کەنار دەریاچەی زرێبار، پارکی شانۆ، پارکی میللەت و گۆڕەپانی باوەڕەشی بەڕێوە دەچێت و هەروا لە چەند شارۆچکە و گوندی سەر بە مەریوان، وەک چنارە، بەردەڕەشە، سەوڵاوا، کانیی دینار و هەورامان، شانۆگەرییەکان نمایش دەکرێن.