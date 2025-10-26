مانگی داهاتوو لە مەهاباد هەڵپەڕکێ دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

بە ئامانجی بەرەوپێشبردنی چالاکییە هونەری و کۆمەڵایەتییەکان، بە بەشداری گرووپە ڕۆشنبیری و کولتورییەکانی پارێزگاکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران، فێستیڤاڵی " هەڵپەرکێی کوردی" لە شاری مەهاباد بەڕێوەدەچێت.

لەبارەی فێستیڤاڵەکەوە، محەممەد سادق عەشایەری، قایمقامی مەهاباد بە میدیا ئێرانییەکانی ڕاگەیاندووە، مەهاباد خاوەن پاشخانێکی ڕۆشنبیری و کولتوری دەوڵەمەندە و دەتوانێت میوانداری چالاکی گەورە بکات، بۆیە ئەم فێستیڤاڵە دەرفەتێک دەبێت بۆ نیشاندانی تواناکانی شارەکە و زیاتر پەرەپێدانی بەهرە و توانای هونەری و ڕۆشنبیریی ناوچەکە .

گوتیشی: لەم ساڵانەی دواییدا خەڵک پێشوازییەکی فراوانیان لە چالاکیە کۆمەڵایەتییەکان کردووە و بەپێی ئەزموونەکانمان بەرنامە سەرنجڕاکێش و کولتووریی پێشکەشکراوەکان، دەبێتە هەوێنی یەکگرتوویی نەتەوەیی و زیادکردنی بەشداریی کۆمەڵایەتی.

عەشایەری ڕاشیگەیاندووە، مۆڵەتی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵەکە و کارەکانی ڕاگەیاندن و بڵاوکردنەوەی ئاگادارینامەکان تەواو بووە، ئەم فێستیڤاڵە بە بەشداری چەندین گرووپی هونەری پارێزگا جیاوازەکان لە مانگی تشرینی دووەمی داهاتوو بەرێوەدەچێت و دوو رۆژ بەردەوام دەبێت.

قایمقامی مەهاباد گوتیشی: سازدانی ئەم جۆرە فێستیڤاڵانە لەسەر داوای خەڵکی مەهابادە، کە یارمەتیدەرە بۆ دۆزینەوەی توانا شاراوەکانی گەنجان و بەهێزکردنی پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکانە.

گوتیشی: ئیدارەی خۆجێی مەهاباد دەمانەوێت شارەکە بکەینە یەکێک لە شارە ڕۆشنبیرییە چالاکەکان و بەڕێوەچوونی ئەم فێستیڤاڵەش هەنگاوێکە بەم ئاراستەیە.

هەڵپەرکێ کە سەمای ڕەسەنی نەتەوەی کوردە، یەکێکە لەو کولتوورە کۆنانەی یەکگرتوویی خەڵکی کوردستان پیشاندەدات و چالاکییەکی سەرەکیی بۆنە و جەژنەکانیشە، لە ئێرانیش وەک میراتێکی کولتووری نیشتمانی تۆمارکراوە.