یاسین ئاراس لە راهێنەرایەتی یانەی نەورۆز دوورخرایەوە

بەپێی بڕگەیەكی گرێبەستەكەی نەورۆز مافی ئەوەی هەیە ئەو راهێنەرە دووربخاتەوە

پێش 57 خولەک

یاسین ئاراس، راهێنەرە كوردەكەی باكووری كوردستان، دوای تێپەڕبوونی پێنج گەڕ لە خولی ئەستێرەكانی عێراق لە راهێنەرایەتی یانەی نەورۆز دوورخرایەوە.

یاسین ئاراسی تەمەن 31 ساڵ، لە هاوینی ئەمساڵ ئەركی راهێنەرایەتی یانەی نەورۆزی وەرگرت، لە كۆی 5 یاری، 4 یاری دۆڕاند، لە بڕگەیەكی گرێبەستەكەیدا هاتووە ئەگەر چوار یاری لەسەریەك بدۆڕێنێت بە رەزامەندی هەردوولا گرێبەستەكەی هەڵدەوەشێنێتەوە.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، كارگێری یانەی نەورۆز دوای شكستەكەیان بەرامبەر دهۆك، بڕیاری دوورخرانەوەی یاسین ئاراسیان داوە، سبەی ئەو راهێنەرە بە یەكجاری ماڵئاوایی لە یاریزانەكان دەكات.

یاسین ئاراس، خەڵکی باکووری کوردستانە و لە سوید لە دایكبووە، پێشتر لە یانەکانی داڵکورد، مالمۆ و ئاریانای سوویدی راهێنەرایەتی کردووە و لە یەكەمین ئەزموونی لە خولی ئەستێرەكانی عێراق سەركەوتوو نەبوو.