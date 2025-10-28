بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی کۆنفرانسی جینۆساید بەڕێوەدەچێت
بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، پێنجەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەوڵەتیی هاوبەشی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و وەزارەتی تەندروستی لە دهۆک بەڕێوەدەچێت.
ئامانجی کۆنفرانسەکە دۆکیۆمێنتکردنی زانستی تاوانەکانی ئەنفال و گۆڕە بەکۆمەڵەکانە، بۆ بەرەو ناساندنی نێودەوڵەتیی جینۆسایدی گەلی کورد؛ هەروەها کۆنفراسەکە دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت.
کۆنفرانسەکە ئەم تەوەرانە لە خۆدەگرێت:
- ئەنترۆپۆلۆژیای پزیشکیی دادوەری.
- دانپێدانان بە دۆسیەی جینۆسایدی ئێزدییەکان.
- لێکۆڵینەوە لەسەر گۆڕە بەکۆمەڵەکان.
- ڕۆڵی DNA و ناسینەوەی بۆماوەیی قوربانیان.
- ڕەهەندە یاساییەکانی تاوانی جینۆساید.
- کاریگەرییەکانی چەکی کیمیایی لەسەر گەلی کورد.
- میتۆدەکانی بەدۆکیۆمێنتکردنی جینۆساید.
- لێکەوتە دەروونی و کۆمەڵایەتییەکانی جینۆساید و ترۆمای دوای ئەنفال.