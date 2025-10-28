سیاسی

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی کۆنفرانسی جینۆساید بەڕێوەدەچێت

کوردستان جینۆسایدی گەلی کورد سەرۆک بارزانی کۆنفرانسی زانستی

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، پێنجەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەوڵەتیی هاوبەشی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و وەزارەتی تەندروستی لە دهۆک بەڕێوەدەچێت.

ئامانجی کۆنفرانسەکە دۆکیۆمێنتکردنی زانستی تاوانەکانی ئەنفال و گۆڕە بەکۆمەڵەکانە، بۆ بەرەو ناساندنی نێودەوڵەتیی جینۆسایدی گەلی کورد؛ هەروەها کۆنفراسەکە دوو ڕۆژ  بەردەوام دەبێت.

کۆنفرانسەکە ئەم تەوەرانە لە خۆدەگرێت: 

  • ئەنترۆپۆلۆژیای پزیشکیی دادوەری.
  • دانپێدانان بە دۆسیەی جینۆسایدی ئێزدییەکان.
  • لێکۆڵینەوە لەسەر گۆڕە بەکۆمەڵەکان.
  • ڕۆڵی DNA و ناسینەوەی بۆماوەیی قوربانیان.
  • ڕەهەندە یاساییەکانی تاوانی جینۆساید.
  • کاریگەرییەکانی چەکی کیمیایی لەسەر گەلی کورد.
  • میتۆدەکانی بەدۆکیۆمێنتکردنی جینۆساید.
  • لێکەوتە دەروونی و کۆمەڵایەتییەکانی جینۆساید و ترۆمای دوای ئەنفال.
 
لاڤین عومەر ,
