بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی کۆنفرانسی جینۆساید بەڕێوەدەچێت

بە ئامادەبوونی سەرۆک بارزانی، ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، پێنجەمین کۆنفرانسی زانستی نێودەوڵەتیی هاوبەشی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی و وەزارەتی تەندروستی لە دهۆک بەڕێوەدەچێت.

ئامانجی کۆنفرانسەکە دۆکیۆمێنتکردنی زانستی تاوانەکانی ئەنفال و گۆڕە بەکۆمەڵەکانە، بۆ بەرەو ناساندنی نێودەوڵەتیی جینۆسایدی گەلی کورد؛ هەروەها کۆنفراسەکە دوو ڕۆژ بەردەوام دەبێت.

کۆنفرانسەکە ئەم تەوەرانە لە خۆدەگرێت: