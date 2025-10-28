سەرۆک بارزانی: داوا لە وڵاتان دەکەین تاوانەکانی دژی گەلی کورد بە جینۆساید بناسێنن

پێش 47 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی، لە گوتارێکدا لە پێنجەمین کۆنفرانسی زانستیی نێودەوڵەتیی تایبەت بە جینۆسایدی گەلی کورد، لە شاری دهۆک؛ ڕایگەیاند "سوپاسی پەرلەمانی وڵاتانی سوید، بەریتانیا و هەموو ئەو وڵاتانە دەکەین کە تاوانەکانی دژی گەلی کوردیان بە جینۆساید ناساندووە. داوا لە وڵاتانی دیکەی ئەورووپیش دەکەین کە لێکۆڵینەوەیان کردووە، ئەوانیش تاوانەکانی دژی گەلی کورد بە تاوان بناسێنن. ڕاستە ساڵی 2008 پەرلەمانی عێراق، تاوانەکانی بە جینۆساید ناساندووە، بەڵام کاری پێ نەکراوە. پێویستە حکوومەتی فیدراڵی قەرەبووی کەسوکاری ئەنفالکراوان بکاتەوە."