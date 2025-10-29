گوتەبێژی پارتی: سیستەمی حوکمڕانیی مەرکەزی لە عێراق بەسەر چووە

پێش کاتژمێرێک

مەحموود محەممەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە بەرنامەی باسی ڕۆژی كوردستان24ـدا گوتی: بەشداریکردنی خەڵکی کوردستان لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق بۆ جێبەجێکردنی دەستوور و وەدەستهێنانی مافە دەستوورییەکانی خەڵکی کوردستان، گرنگە.

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، ڕایگەیاند "هەندێ مەسەلە و کێشە هەن، لە بەغدا چارەسەر دەکرێن. هیوادارین لەم هەڵبژاردنەدا کەسانێک بێنە پەرلەمان کە بە عەقڵییەتی کۆن بیر نەکەنەوە و بڕوایان بە دیموکراسی و سیستەمی فیدراڵی هەبێت."

مەحموود محەممەد، لە باره‌ی شێوازی ئێستەی حوکمڕانی لە بەغدا گوتی: ئێستاش بە شێوازی مەرکەزی حوکمی عێراق دەکرێت و ماددە دەستوورییەکان بە شێوەی (ئینتیقایی) جێبەجێ دەکرێن. زۆرێک لەوانەی بەشداریی حکوومەتی عێراقن، بڕاویان بە سیستەمی فیدراڵی و دیموکراسیی نییە.

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، گوتیشی: سیستەمی حوکمڕانیی مەرکەزی بە گوێرەی دەستوور بەسەر چووە و ئەو سیستەمە بۆ عێراقێکی فرەنەتەوە و فرەپێکهاتە، ناگونجێت.

ئەو، هەروا گوتی: ئێمە دەمانەوێت کەرکووک و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، بە گوێرەی دەستوور بگەڕێنینەوە. پارتی لە کەرکووک و ئەو ناوچانە بارەگا و چالاکیی هەیە و جێگەی متمانەی خەڵکە. ئێمە حەزمان دەکرد لایەنە کوردستانییەکان لە کەرکووک بە یەک لیست بەشداریی ئەم هەڵبژاردنە بکەن، هەوڵی زۆریشمان بۆ ئەوە دا، بەڵام بە داخەوە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان بەوە ڕازیی نەبوون.

مەحموود محەممەد، سەبارەت بە پێشمەرجی پارتی بۆ بەشداریی لە حکوومەتی عێراق، گوتی: پارتی لەسەر بنەمای هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان بەشداریی حکوومەت دەکات. ئێمە دەمانەوێت لەگەڵ ئەو لایەنانەی بڕوایان بە دیموکراسی و پێکەوه‌ژیان و پابەندی بە دەستوور هەیە، کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا چارەسەر بکەین.