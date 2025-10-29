شاخەوان عەبدوڵڵا: تەنیا پارتی دەتوانێت گۆڕانکاری لە کەرکووک بکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان لە بازنەی کەرکووک، ڕایگەیاند: بە گەڕانەوەی پارتی بۆ کەرکووک گۆڕانکاریی زۆر لەو شارە دروست بووە؛ ده‌شڵێت، ئەم شارە پێویستی بە پارتی هەیە.

چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، شاخەوان عەبدوڵڵا، سەرۆکی لیستی پارتی دیموكراتی كوردستان لە بازنەی کەرکووک بۆ هەڵبژاردنەکانی خولی شەشەمی عێراق، لە میانی بەشداریکردنی لە گەشتی هەواڵەکانی کاتژمێر 18:00ـی کوردستان24ـی ڕاگەیاند: کەرکووک بۆ پارتی گرنگی تایبەتی هەیە، هەر لە سەردەمی مەلا مستەفا بارزانییەوە تاوەکوو ئێستا، هەروەها هەر کاتێک کەرکووک پێویستی بە سەرۆک بارزانی بووە، ئامادە بووە.

شاخەوان عەبدوڵڵا، گوتی: لە ساڵی 2005، مەسرور بارزانی لەسەر پشکی ئەنجوومەنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان بڕیاری دامەزراندنی سێ هەزار گەنجی دا بۆ کەرکووک، هاوكات دەزگای ئاسایش لە کەرکووک و داقووق و تاوەکوو مەندەلی دامه‌زرێنران، ئەگەر ئەم هێزە نەبووایه‌، ئەو کات کەرکووک شکستی دەهێنا بەدەست ڕێکخراوی (قائیدە) پێش دروستبوونی ڕێکخراوی (داعش)، جونکە ڕۆژانە تەقینەوە لەم شارە ڕووی ده‌دا.

شاخەوان عەبدوڵڵا، گوتیشی: لەگەڵ هێرشی چەکدارانی داعش بۆ کەرکووک، سەرۆک بارزانی خۆی لەوێ ئامادە بوو و سەرپەرشتیی دەکرد و هێزێکی زۆری پێشمەرگەی لە کەرکووک جێگیر کرد. جه‌ختیشی كرده‌وه‌، تاوەکوو دەستوور جێبەجێ نەکرێت ئەوەی ئێستا هەیە فەرزکردنێکی تاڵ و ڕاستییە بەسەر کەرکووکدا، لە ڕابردوو و ئێستاش هاووڵاتییانی ئەم شارە تەنیا باوەڕیان بە سەرۆک بارزانی و پارتی هەبووە، کە بتوانێت گۆڕانکاریی له‌م دۆخه‌ بکات.

ئاماژەی بەوەش دا، لە ساڵی 2021ـه‌وه‌، ئاڵای کوردستانمان لە کەرکووک هەڵدا، ئەو کات ئاڵای کوردستانمان هەڵدا، پارێزگاری ئێستای کەرکووك هەر لەو شارە نەبوو، ئەو دەستکەوتانەی بۆ کەرکووک بەدەستمان هێناون بە پشتگیریی سەرکردایەتیی پارتی کراوە، ڕۆژانە هاووڵاتییانی کەرکووک بە ئێمە دەڵێن، لەگەڵ گەڕانەوەی ئێوە گۆڕانکاریی لەو شارە ڕووی داوە.

باسی له‌وه‌ش كرد، دانیشتووانی ئەم شارە هیوایەکی زۆریان بە پارتی هەیە، بەڵام تاوەکوو ئێستا بەشێک لە فەرمانگەکانی ئەم شاڕە خەڵکی شۆڤێنی تێدایە و نەوتی کەرکووک بە قاچاغ دەبرێت، تەنانەت بە سەرۆک وەزیرانی عێراقمان گوتووە و نکۆڵی لەم بابەتە نەکرد، هاوكات فەرمانبەرانی کورد ڕۆژانە لا دەبرێن و عەرەب لە شوێنیان دادەنرێن.