نزیکەی چوار ترلیۆن دینار بۆ بانگەشەی هەڵبژاردن خەرج کراوە

پێش دوو کاتژمێر

ئابووریناسێک ڕایگەیاند، خەرجییەکان بۆ بانگەشەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، چوار ترلیۆن دینارە، کە دەکاتە نزیکەی سێ ملیار دۆلار.

مەنار عوبێدی، شارەزای ئابووری بە میدیای ئۆڵترا عێراقی ڕاگەیاند، "تائێستا هیچ داتایەکی ورد لەسەر قەبارەی ڕاستەقینەی خەرجی بانگەشەکانی هەڵبژاردن لە عێراقدا نییە، بەڵام بەگوێرەی هەلسەنگاندنەکان کە لەسەر بنەمای ژمارەی کاندیدەکان و قەبارەی ڕیکلام و پۆستەرە تەقلیدی و دیجیتاڵییەکان کراوە، کۆی خەرجییەکانی هەڵبژاردن لە سێ بۆ چوار ترلیۆن دیناری عێراقیە، ڕەنگە لەراستیدا ژمارەکە زۆر زیاتر بێت."

عوبێدی ئاماژەی بەوەشکرد، "پێدەچێت خەرجی ئەم هەڵمەتانە لە ژێر کۆنتڕۆڵ دەرچووبێت"، گوتیشی: "ئەو خەرجیە زۆرە سەرچاوەی دارایی و شێوازەکانی خەرجکردن یان لایەنی دابینکردنی ئەو پارانە دیار نییە."

لە راپۆرتێکی پێگەی میدڵ ئێست هاتووە، سەرەڕای ئەوەی عێراق وڵاتێکی دەوڵەمەندە بە نەوت، بەڵام ڕووبەڕووی ئاستەنگی ئابووریی زۆر بووەتەوە، کە لە ئەنجامدا هەژارییەکی بەرفراوان و مەترسیدار بڵاوبووەتەوە، بەگوێرەی ڕاپۆرتە نێودەوڵەتی و ناوخۆییەکان، بە ملیۆنان عێراقی لە ژێر هێڵی هەژارییدان، ئەم دۆخە بەهۆی هەڵاوسانی بەردەوام و تێکچوونی دۆخی ئابووری زیاتر خراپتر دەبێت.

ئاماژەی بەوەشداوە، توێژی گەنجان بەدەست بێکارییەوە گرفتارن، چونکە کەمی هەلی کار لە کەرتی تایبەت و پشتبەستن بە دامەزراندنی کەرتی گشتیی، ڕێژەیەی بێکاریی بەرز کردووەتەوە، هەروەها زۆربەی پارێزگاکانی عێراق بەدەست نەبوونی کارەبا، چاودێری تەندروستی و پەروەردەوە گیرۆدەن.

ئەوەشی ئاشکرا کردووە، تێچووی کورسییەکی پەرلەمان تا پێنج ملیار دینار دەڕوات، ئەمەش کاریگەریی هەژموونی پارەی لە هەبژاردنەکان بەسەر سیاسەت زەقتر کردووەتەوە بۆتە هەڕەشە لەسەر دیموکراسی و پاڵێوراوە سەربەخۆکانیش پەراوێز دەخات.

بڕیارە 11ـی مانگی داهاتوو هەڵبژاردنی گشتیی لە سەرانسەری عێراق بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق بەڕێوەبچێت.

ئەمە لەکاتێکدایە چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆن، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، "پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 9ـی تشرینی دووەم بەڕێوەدەچێت، دوو ڕۆژ پێش هەڵبژاردنی گشتی ئەنجام دەدرێت"، گوتیشی: "ژمارەی ئەو کارمەندە ئەمنی و سەربازییانەی مافی بەشداریکردنیان لە دەنگدانی تایبەتدا هەیە لەسەرجەم دەخگا ئەمنییە جیاوازەکان، گەیشتووەتە ملیۆنێک و 313 هەزار و 859 کارمەند."