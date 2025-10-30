فازڵ میرانی: کوردستان24 مینبەرێکی نوێیە بە بیر و کادیری باش

پێش کاتژمێرێک

فازڵ میرانی، بەرپرسی دەستەی کارگێڕیی مەکتەبی سیاسیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە بۆنەی 10 ساڵەی دامەزراندنی دامەزراوەی کوردستان24 دەڵێت: کوردستان24 مینبەرێکی نوێیە بە بیر و کادیری باش، هەم لە شرۆڤەکردن هەم لە ئەدا هەمیش لە پەیامنێری تۆڕی پەیامنێران.

فازڵ میرانی گوتی: بە تێڕوانینی من، کوردستان24 پێویستی بە توانای زیاتر هەیە بۆ ئەوەی پەیامنێرانی زیاتر بێت، پێویستە پەیامنێری زیاتری هەبێت لەهەر شوێنێک کە پێویست بێت، دەخوازین کوردستان24 زیاتر پێش بکەوێت.

گوتی: ڕووخسارەکان، ڕووخساری وان کە خەڵک حەزیان پێ دەکات، بەڵام لەلای من ناوەرۆك گرنگترە لە ڕووخسار، بەڵام خەڵکی ڕووخساری پێ گرنگترە لە ناوەرۆک، ئەگەر ڕووخسار و ناوەرۆک پێکەوە یەک بگرنەوە، نیعمەتی خوای گەورەیە، بەڵام پێشینە بۆ ناوەرۆکە.

میرانی ئاماژەی بەوە کرد، خەڵکێک هەیە تەمەنی بەسەر چووە، بەڵام لە سی ئێن ئێن و بی بی سی کار دەکات، چونکە ناوەرۆکی باشترە لە شێوەی. گوتیشی: کوردستان24 هەنگاوێکی باشی بڕیوە، ئەگەر پشتیوانیی باشتری بکرێت، ئیدارەکەی باشە، پیرۆزبایی لە تەواوی کارمەندانی کوردستان24 کرد.

10 ساڵ بەسەر دامەزراندنی کوردستان24 دا تێپەڕ دەبێت، بە تێڕوانینی شارەزایانی بواری میدیا، کوردستان24 بە تێڕوانینێکی نیشتمانیانە هەوڵیداوە هەواڵ و زانیاری ڕاست و دروست بە وەرگرانی بدات.

دامەزراوەی كوردستان24 بۆ توێژینه‌وه‌ و راگه‌یاندن، نێوەندێكی میدیاییە، بێلایەنانە و پیشەییانە، بەرهەمێكی پوختی میدیایی بە شێوەیەكی پرۆفیشناڵانە پێشكەشى بینه‌ر و بیسه‌ر و خوێنه‌رانی دەكات.

کوردستان24، زانیاریی راست و درووست بۆ وەرگرانی كوردزمان لە كوردستان و ناوچەكە و تەواوی جیهان لە رێگەی تۆڕێکی میدیایی رێکخراو: رادیۆ، تەلەڤزیۆن، ویبسایت بە زمانەكانی (كوردی- ھەردوو شێوەزاری "کرمانجی، سۆرانی" و ئینگلیزی، عەرەبی، توركی و فارسی) دەگوازێتەوە.