پێش کاتژمێرێک

بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی کەرکووک - گەرمیانی پارتی دیموکراتی کورستان ئاماژه‌ به‌وه‌ ده‌كات، ئامرازی گواستنەوە بۆ گشت ئەندام و لایەنگرانیان لە سەرتاسەری کوردستان دابین دەکەن تا بتوانن بگەنە بازنەی کەرکووک بۆ دەنگدان و ناهێڵن کەس پەکی بکەوێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 30ـی تشرینی یەکەمی 2025، هیوا ئەحمەد مستەفا، بەرپرسی مەکتەبی رێکخستنی کەرکووک و گەرمیانی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە کۆنفرانسێكی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: ئامرازی گواستنەوە بۆ تەواوی ئەندام و لایەنگرانیان لە هەولێر، سلیمانی، چەمچەماڵ، شارو شارۆچکەکانی ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەڕین، تا دەگاتە زاخۆ دابین دەکەن تاوەکوو دەنگدەرانی کەرکووک بەبێ هیج ئاستەنگێک بگەنە بازنەی کەرکووک بۆ دەنگدان.

هیوا ئەحمەد گوتیشی، لەگەڵ دابین کردنی هۆکارەکانی گواستنەوە هەر کارێکی دیکە پێویست بێت ئەنجامی دەدەن، نابێت هیچ کەسێک لە گەیشتن بە بازنەی کەرکووک پەکی بکەوێت.

بەرپرسی مەکتەبی ڕێکخستنی کەرکووک و گەرمیانی پارتی گوتیشی: ئامانجمانە گشت ئەو پرۆژە و ئاوەدانییانەی لە کوردستان هەیە بگاتە کەرکووک و تەنانەت سەرتاسەری عێراقیش بگرێتەوە، بۆ ئەمەش پێویستە پەرلەمانتارانمان پێداگری تەواو بکەن تاوەکوو پرۆژەی کارەبای 24 کاتژمێری و گشت پرۆژەکانی دیکە بگاتە چەمچەماڵ و کەرکووکیش.

پاریزگای کەرکوک 13 کورسی لە پەرلەمانی عێراق هەیە کە یەکێکیان کورسی کۆتای پێکهاتەی مەسیحییە، بە گوێرەی تۆماری دەنگدەرانی کۆمیسیۆن بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق کە بڕیارە لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 ئەنجام بدرێت، 958 هەزار و 141 کەس لە کەرکووک کە کارتی بایۆمەتریی دەنگدانیان هەیە دەتوانن لەو بازنەیە دەنگ بدەن.