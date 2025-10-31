ماتیۆ: کوردستان ئارامتری ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە

پێش دوو کاتژمێر

ماتیۆ هاووڵاتییەکی ئەمەریکییەو 11 ساڵە لە هەرێمی کوردستان دەژیت، بە باشی فێری زمانی کوردی بووە، پێی وایە کوردستان ئارامترین ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە.

ماتیۆ کە سەردانی فیستێڤاڵی هەنار و پایزەی هەڵەبجەی کردبوو بۆ کوردستان24 گوتی: چوارەم جارە دێینە هەڵەبجە و بەشداریی فیستیڤاڵی هەنار و پایز دەکەین، دەڵێت: هەناری کوردستان جیاوازە، بەتایبەت هەناری هەڵەبجە زۆر خۆش و بەتامە، نەوەک تەنیا بۆ فیستێڤاڵەکە، بەڵکو بۆ ماڵەوە دەیکڕین و لەماڵەوە دەیخۆین و بۆ تەندروستیش قازانجی هەیە سەرباری تامە خۆشەکەی.

ماتیۆ گوتیشی: ساڵ دوای ساڵ فیستێڤاڵی هەنار و پایزە گەورەتر و فراوانتر دەبێت، بۆ ئابووری و بازرگانیی هەڵەبجە کارێکی باشە، زۆر پێم خۆشە کە بابەتی کلتووری لە فیستێڤاڵەکە نمایش دەکەن، بەمەش کلتووری کوردی گەشە دەکات و جێگەی خۆی دەگرێت لەنێو عێراقدا.

لەبارەی فێربوونی زمانی کوردیش، ماتیۆ گوتی: مامۆستایەکم بۆخۆم گرتبوو بۆ ئەوەی فێری زمانی کوردیم بکات، هاوکات تێکەڵاوی خەڵک بووم بۆ ئەوەی زیاتر فێری زمانی کوردی بم، گوتی: من بەڕێوەبەری ڕێکخراوێکم لە کارگێڕی و بەڕێوەبەرایەتیدا، پەیوەندیمان لەگەڵ زانکۆی سلێمانی هەیە.

ماتیۆ لەبارەی کوردستانەوە دەڵێت: کوردستان نایابە، هیچ شوێنێک نییە وەک کوردستان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کە بارودۆخی ئاسایشی ئارام و جێگیر بێت، بیانییەکان هەست بە ئارامی دەکەن و خۆشەویستیم هەیە بۆ هەڵەبجە.