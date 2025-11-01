فوئاد حوسێن: فەرهەنگی مەرکەزییەت ئاڵنگاری بۆ دیموکراسییەتی عێراق دروستکردووە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ شەممە، 01ـی تشرینی دووەمی 2025، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، لە گوتارێکدا لە هەولێر، ڕایگەیاند، عێراق ڕووبەڕووی ئاڵنگارییەکی گەورە بووەتەوە کە ئەویش زاڵبوونی فەرهەنگی مەرکەزییەتە.

بە بڕوای ناوبراو، ئەم فەرهەنگە کە دەرەنجامی پێکهاتەی خێڵەکی و عەشیرەتگەری و جوگرافیایە، کێشەی بۆ پڕۆسەی دیموکراسی و پەیوەندییەکانی نێوان حکوومەتی ناوەند و هەرێم و پارێزگاکان دروستکردووە.

وەزیری دەرەوەی عێراق جەختی لەوە کردەوە، دیموکراسی لە بنەڕەتدا بە مانای هاوبەشی و بەشداریکردن دێت؛ "کاتێک باسی هاوبەشی دەکەیت، واتە هاوبەشیت لە بیرکردنەوە، لە پلاندانان، و لە جێبەجێکردندا،"

وەزیری دەرەوە ئاماژەی بەوەشکرد، هەرچەندە فەرهەنگی پێکەوەکارکردن بوونی هەیە، بەڵام پێویستی بە چوارچێوەیەکی یاسایی هەیە بۆ پاراستنی؛ "پێویستمان بە یاسایەکە کە فەرهەنگی دیموکراسی و فەرهەنگی دیالۆگ بپارێزێت و بیکاتە واقیعێکی کرداری."

ئەم لێدوانانەی فوئاد حوسێن لە کاتێکدایە کە پرسی پەیوەندی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی لە بەغدا، و هەروەها دابەشکردنی دەسەڵاتەکان، یەکێکە لە بابەتە سەرەکییەکانی گۆڕەپانی سیاسیی عێراق.

هەرواەها ڕۆژی سێشەممە، 28ـی تشرینی یەکەمی 2025، سەرۆک بارزانی، لە گوتارێکدا لە پێنجەمین کۆنفرانسی زانستیی نێودەوڵەتیی تایبەت بە جینۆسایدی گەلی کورد، لە شاری دهۆک؛ ڕایگەیاند "هیوادارم لە دوای هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق، بارودۆخێکی سەلامەتتر و تەندروستتر بێتە پێشەوە، بارودۆخێک بێتە پێشەوە، ئەو دەستوورەی ئێستا هەیە، ناوبژیوان بێت، لە نێوان هەولێر و بەغدا و لە نێوان هاووڵاتی و حکوومەتیش. ئەگەر، دەستوور ناوبژیوان بێت هیچ کێشەیەکمان نابێت، بەڵام ئەگەر میزاجی شەخسی بڕیاردەر بێت، کێشەکانمان بەردەوام دەبن و گەورەتریش دەبن."