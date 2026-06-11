قالیباف: لەمەودوا جیهان ئێرانێکی جیاواز دەبینێت

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سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، هۆشداریدا لەوەی کە ستراتیژە هەڵەکان و بڕیارە بێسەروبەرەکان تەواوی هاوکێشەکان بە خراپتر دەگۆڕن و دەبنە هۆی تەقینەوەی ژێرخانی وزە و بازاڕەکان.

پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، محەمەد باقر قالیباف، سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، لە پەیامێکدا لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) هۆشدارییەکی توندی بڵاوکردەوە سەبارەت بە لێکەوتەکانی گرتنەبەری سیاسەت و بڕیارە ناڕوون و بێسەروبەرەکان بەرامبەر بە وڵاتەکەی.

قالیباف لە پەیامەکەیدا نووسیویەتی: "ستراتیژە هەڵەکان و بڕیارە بێسەروبەرەکان تەواوی هاوکێشەی یارییەکە بەرەو ئاراستەیەکی خراپتر دەگۆڕن، ژێرخانی وزە و بازاڕەکان دەتەقێننەوە و زۆنگاوێکی بێ کۆتایی دروست دەکەن کە بۆ چەندین ساڵ تێیدا گیر دەخۆن."

سەرۆکی پەرلەمانی ئێران، هۆشدارییەکەی توندتر کردەوە و رایگەیاند: "ئێرانێکی جیاواز دەبینن"، ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ گۆڕانی شێوازی مامەڵەکردنی تاران لەگەڵ هەر هێرش یان فشارێکی دەرەکی کە بکرێتە سەر وڵاتەکەی یان ژێرخانە سەرەکییەکانی.