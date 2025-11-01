وەزیری دەرەوەی تورکیا سەردانی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

وەزیری دەرەوەی تورکیا بە چەندان دۆسیەی جیاوازە سەردانی عێراق دەکات، گرنگترینیان پڕۆسەی نوێی ئاشتییە.

میدیاکانی تورکیا بڵاویانکردووەتەوە، سبەی یەکشەممە، 02ـی تشرینی دووەمی 2025، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە سەردانی بەغدا دەکات و لە لایەن هاوتا عێراقەکەییەوە، فوئاد حوسێن، پێشوازی لێ دەکرێت.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، لەم سەردانەدا، پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان و پەرەسەندنە هەرێمییەکان تاوتوێ دەکرێن. هەروەها چاوەڕوان دەکرێت فیدان کۆبوونەوەی دوو قۆڵی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئەنجام بدات.

میدیاکانی تورکیا ئاماژەیان بەوەش کردووە، پڕۆسەی نوێی ئاشتی، بەردەاومیی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان، هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق و پرسی ئاو، تەوەری کۆبوونەوەکانی فیدان دەبن لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا.

دوایین سەردانی وەزیری دەرەوە فیدان بۆ بەغدا لە 26ی کانوونی دووەمی 2025 بوو.

لە ساڵی 2025، عێراق یەکێک بووە لە گرنگترین هاوبەشە بازرگانییەکانی تورکیا. تا مانگی ئەیلول، کۆی قەبارەی بازرگانی دەرەوەی نێوان هەردوو وڵات نزیکەی 12 ملیار دۆلار بووە. هەناردەی تورکیا بۆ عێراق 8 ملیار و 675 ملیۆن دۆلار بووە، و هاوردەی تورکیا لە عێراق 3 ملیار و 231 ملیۆن دۆلار بووە.

سەردانەکەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆک کۆماری تورکیا بۆ عێراق لە 22ی نیسانی 2024، وەک خاڵێکی وەرچەرخان لە پەیوەندییە دوو قۆڵییەکاندا دادەنرێت. لەو سەردانەدا، 27 ڕێککەوتن و یاداشتی لێکتێگەیشتن لە بوارەکانی ئاسایش، بازرگانی، ئاوە سنووربەزێنەکان، کشتوکاڵ، کلتور و گواستنەوە واژۆ کران.

لە 8ی ئایاری 2025، محەمەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، سەردانێکی فەرمی بۆ تورکیا ئەنجامدا و شەشەمین کۆبوونەوەی ئەنجومەنی باڵای هاوکاریی ستراتیژی بەڕێوەچوو و 11 بەڵگەنامە واژۆ کران.