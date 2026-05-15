فراکسیۆنی عەقدی وەتەنی و سۆمەرییون لە هاوپەیمانییەکەی سوودانی کشانەوە

پێش دوو کاتژمێر

فراکسیۆنی "عەقدی وەتەنی" و بزووتنەوەی "سۆمەرییون" کشانەوەی خۆیان لە هاوپەیمانی "ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان" راگەیاند و ئاماژەیان بەوە کرد کە بەهۆی پێشێلکردنی رێککەوتنە سیاسییەکان و پەراوێزخستنی نوێنەرانی گەل، بەرەیەکی نوێی سیاسی رادەگەیەنن.

رۆژی هەینی 15ی ئایاری 2026، فراکسیۆنی پەرلەمانی "عەقدی وەتەنی" و "سۆمەرییون" و ژمارەیەک پەرلەمانتاری دیکە، بەیاننامەیەکی هاوبەشیان بڵاوکردەوە. لە سەرەتای بەیاننامەکەدا پیرۆزباییان لە حکوومەتی نوێی عێراق و سەرۆکوەزیران کرد بەبۆنەی بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان، هیوای سەرکەوتنیان بۆ خواستن لە راپەڕاندنی ئەرکەکانیان و بەدیهێنانی داخوازییەکانی هاووڵاتییان.

کشانەوە لە هاوپەیمانی "ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان"

لە بەشێکی تری بەیاننامەکەدا، ئەو لایەنانە کشانەوەی فەرمی خۆیان لە هاوپەیمانی "ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان" راگەیاند کە سەر بە محەممەد شیاع سوودانی سەرۆکوەزیرانی پێشووی عێراق بوو. هۆکاری ئەم بڕیارەشیان بۆ رووداوەکانی کۆبوونەوەی رۆژی رابردووی پەرلەمان گەڕاندەوە، کە تێیدا "پێشێلکاریی روون بەرانبەر رێککەوتنە سیاسییەکان و بەڵێنەکان" کراوە، جگە لە پەنابردن بۆ پەراوێزخستنی ژمارەیەک لە نوێنەرانی گەل، کە ئەمەش لەگەڵ بنەماکانی دیموکراسی و هاوبەشیی نیشتمانی ناگونجێت.

پێکهێنانی هاوپەیمانییەکی نوێی سیاسی

بەیاننامەکە ئاشکرای کرد کە بڕیاریان داوە پەیوەندییان بە هاوپەیمانیی ناوبراوەوە بپچڕێنن و لەگەڵ کۆمەڵێک پەرلەمانتاری نیشتمانپەروەر کار بکەن بۆ دامەزراندنی هاوپەیمانییەکی نیشتمانیی نوێ. ئەم بەرە نوێیەی پەرلەمان، کە بڕیارە بەم زووانە رابگەیەنرێت، پڕۆژەیەکی چاکسازیی راستەقینە هەڵدەگرێت و دژی بنەمای "پشکپشکێنە" و مامەڵەکردنە لەسەر حیسابی مافی هاووڵاتییان.

پابەندبوون بە چوارچێوەی هەماهەنگی

لە کۆتاییدا، فراکسیۆنی عەقدی وەتەنی و هاوپەیمانەکانی جەختیان لەوە کردەوە کە هێشتا پابەندن بە بنەما و نەگۆڕە نیشتمانییەکان کە لەسەر بنەمای "چوارچێوەی هەماهەنگی" دروست بووە، و بە پێویستی دەزانن یەکڕیزیی نیشتمانی بپارێزرێت و کار بکرێت بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق.

هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان (ائتلاف الإعمار والتنمية)، کە لە 20ی ئایاری 2025 لەلایەن محەممەد شیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراقەوە دامەزراوە و لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 11ی تشرینی دووەمی 2025 و بۆ پشتیوانیکردن لە هەوڵەکانی سوودانی بۆ خولی دووەمی سەرۆک وەزیران پێکهێنرا. هاوپەیمانییەکە پێکهاتبوو لە چەند لایەنێکی سیاسی و ئەندامی سەربەخۆی پەرلەمان.