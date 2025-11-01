یاریزانێکی کورد لە یاری جوجیتسۆ بووە پاڵەوانی ئەورووپا
لەشاری رۆما لە ئیتاڵیا پاڵەوانێتی کۆتای جوجیتسۆی ئەورووپا بەرێوەچوو.
فەرشاد گێردکانە کوردێکی دانیشتووی بەلجیکایە و بەشداریی لەو پاڵەوانیەتیە و لە کێشی94 کیلۆگرامی کردبوو، توانی پلەی یەکەم بەدەست بهێنێت و ئاڵای کوردستانیشی بەرزکردەوە.
یاریزان فەرشاد گێردکانە لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، گوتی: زۆر خۆشحاڵم، ئەم سەرکەوتنە پێشکەشی بنەماڵەی شەهیدانی کورد و کوردستان دەکەم.
فەرشاد رایدەگەیەنێت، ئەم مەدالیایە پێشکەش بە کەرکووک و عەفرین و ئورمیە دەکات، ئاماژەی بەوەشدا، ئەم شارانە کوردین و هەر بەکوردستانی دەمێننەوە.
فەرشاد گێردکانە لەدایک بووی شاری کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و ماوەی چەندین ساڵ دەبێت لەشاری برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا دەژیت.