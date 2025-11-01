وەرزش

یاریزانێکی کورد لە یاری جوجیتسۆ بووە پاڵەوانی ئەورووپا

کوردستان

لەشاری رۆما لە ئیتاڵیا پاڵەوانێتی کۆتای جوجیتسۆی ئەورووپا بەرێوەچوو. 

فەرشاد گێردکانە کوردێکی دانیشتووی بەلجیکایە و بەشداریی لەو پاڵەوانیەتیە و لە کێشی94 کیلۆگرامی کردبوو، توانی پلەی یەکەم بەدەست بهێنێت و  ئاڵای کوردستانیشی بەرزکردەوە.

یاریزان فەرشاد گێردکانە لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ کوردستان24، گوتی: زۆر خۆشحاڵم،  ئەم سەرکەوتنە پێشکەشی بنەماڵەی شەهیدانی کورد و کوردستان دەکەم. 

فەرشاد رایدەگەیەنێت، ئەم مەدالیایە پێشکەش بە کەرکووک و عەفرین و ئورمیە دەکات، ئاماژەی بەوەشدا، ئەم شارانە کوردین و هەر بەکوردستانی دەمێننەوە.

فەرشاد گێردکانە لەدایک بووی شاری کرماشانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە و ماوەی چەندین ساڵ دەبێت لەشاری برۆکسلی پایتەختی بەلجیکا دەژیت.

 

 
