کۆمیسیۆن وادەی ڕاگەیاندنی ئەنجامی هەڵبژاردن دیاریی دەکات

پێش 52 خولەک

کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند: دوای 24 کاتژمێر لە تەواوبوونی دەنگدان، ئەنجامە بەراییەکان بڵاو دەکرێنەوە.

شەممە 1ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، ئەنجامە بەراییەکانی دەنگدان، دوای 24 کاتژمێر لە تەواوبوونی هەڵبژاردن بڵاو دەکرێنەوە، واتە ئەنجامەکان کاتژمێر 6ـی ئێوارەی ڕۆژێک دوای بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردن ڕادەگەیەنرێت.

بە پێی ڕاگەیەنراوەکە، ئامێرەکانی دەنگدان ڕاپۆرتی تەواوی ئەنجامی بنکەکانی دەنگدان چاپ دەکەن و هەر ئەو کات دەخرێنە بەردەم نوێنەرانی قەوارە سیاسییەکان، ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و میدیاکان.

کۆمیسیۆن باسی لەوەش کردووە، ئەم ساڵ بژاردەی نوێ زیاد کراوە کە چاودێران و نوێنەرانی قەوارە سیاسییەکان دەتوانن لە نێو بنکەکانی دەنگدان ئاگاداری ئەنجامی دەنگدان بن، ئەم بژاردەیەش لە پێناو زیاتر شەفافبوونی پرۆسەی هەڵبژاردنە.

سەبارەت بە دابەشکردنی کارتی بایۆمەتری بەسەر دەنگدەراندا، کۆمیسیۆن ئاشکرای کرد، دابەشکردنی کارەته‌کان تا ڕۆژی هەڵبژاردن بەردەوام دەبێت، تا ئێستاش زیاتر لە 3 ملیۆن و 500 هەزار کارتی نوێ چاپ کراون، لەو ژمارەیەش 2 ملیۆن و 300 هەزاریان دابەش کراون.

چوارشەممە، 29ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆن، لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاشکرای کردبوو، "پرۆسەی دەنگدانی تایبەت بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق لە 9ـی تشرینی دووەم بەڕێوە دەچێت، دوو ڕۆژ پێش هەڵبژاردنی گشتی ئەنجام دەدرێت"،

گوتبووشی: ژمارەی ئەو کارمەندە سەربازییانەی لە هەرێمی کوردستان مافی دەنگدانیان هەیە لە ڕۆژی دەنگدانی تایبەتدا دەنگ دەدەن، لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێم 124 هەزار و 312 کەسن، لە وەزارەتی پێشمەرگەش 145 هەزار و 907 کەسن.

وادەی دەستپێکردن و کۆتاییهاتنی بانگەشەی هەڵبژاردن

چوارشەممە، 1ـی تشرینی یەکەمی 2025، جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاندبوو، کاتژمێر 12ـی بەرەبەیانی ڕۆژی هەینی 3ـی تشرینی یەکەمی 2025، بە فەرمی بانگەشەی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەست پێدەکات.ئاماژەی بەوەش دابوو، ڕۆژی شەممە، 08ـی تشرینی دووەمی 2025، ماوەی بانگەشەکردن بۆ هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق کۆتایی دێت.

ژمارەی دەنگدەران

له‌ هه‌موو عێراق به‌ هه‌رێمی كوردستانیشه‌وه‌، 21 ملیۆن و 404 هەزار و 291 هاووڵاتی مافی دەنگدانیان هەیە، کە 20 ملیۆن و 63 هەزار و 773 کەسیان بەشداریی دەنگدانی گشتی دەکەن و 1 ملیۆن و 313 هەزار و 980 هاووڵاتی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت دەکەن.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.