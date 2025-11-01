عێراق.. لە ساڵێکدا بە بڕی 982 ملیۆن دۆلار لە هاوردەکردنی ئەندۆمی گەندەڵی کراوە

پێش 26 خولەک

نەبیل مەرسومی شارەزای ئابووری عێراق، ئاشکرای کردوە، جیاوازیەکی گەورە هەیە لە نێوان قەبارەی بازرگانی ئەندۆمی و قەبارەی ڕاستەقینەی بازاڕ لە هاوردەکردنی ئەندۆمی، لە ماوەی ساڵێکدا زیاتر لە یەک ملیار دۆلار هاوردە کراوە، بەڵام بە فەرمی لە دەستەی گشتی گومرگ، تەنیا 18 ملیۆن دۆلار تۆمار کراوە.

ئەمڕۆ شەممە 1ـی تشرینی دووەمی 2025، نەبیل مەرسومی، شارەزای ئابووری عێراق، لە لاپەڕەی تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "فەیسبووک"، ڕایگەیاندووە، عێراق لە ماوەی ساڵێکدا بە بەهای زیاتر لە یەک ملیار دۆلار ئەندۆمی هاوردە دەکرێت، بەڵام لە دەستەی گشتیی گومرگی عێراقی تەنیا 18 ملیۆن دۆلار تۆمار کراوە، بە گوێرەی ئەو ژمارانەش بێت 982 ملیۆن دۆلار لە باجی گومرگی نادیارە.

ئاماژەی بەوە کردوە، بانکی یەدەگی ئەمەریکا سەرسوڕمانی خۆی دەربڕیوە بەو بڕە زۆرەی عێراق لە هاوردەی ئەندۆمی، چونکە عێراق لە ساڵێکدا چوار هێندەی وڵاتی میسر، ئەندۆمی هاوردە دەکات.

مەرسومی، گوتوویەتی: کۆمپانیایەکی عێراقی کە لقێکی لە وڵاتی ئوردنە و دەگوترێت خاوەنەکەی کاندینی هەڵبژاردنی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراقە، لە ئەندەنوسیاوە بۆ عێراق کاری هاوردەی ئەوندۆمی دەکات، ئێستا دەستەی دەستپاکی عێراق لێکۆڵینەوە لە پسوولەکان دەکات کە گومان دەکرێت ساختەکارییان تیادا ئەنجام درابێت، چونکە 982 ملیۆن دۆلار جیاوازی هەیە لە نێوان ژمارەی ڕاستەقینەی بازرگانی و ژمارەی تۆمار کراو لە لایەن دەستەی گشتی گومرگی عێراق.