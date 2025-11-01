عەلی ڕەشید: کوردستان24 ڕۆڵی لە بەهێزکردنی پێکەوە ژیان هەبووە

پێش 50 خولەک

د. عەلی ڕەشید، سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر بەبۆنەی 10 ساڵەی دامەزراندنی کوردستان24، پەیامێکی پیرۆزبایی ئاڕاستەی بەڕێوەبەری گشتیی و ستافی کەناڵەکە کرد.

سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر گوتی: لە ساڵیادی دامەزراندنی دامەزراوەی کوردستان24، ئێمە وەک ئەنجوومەنی پارێزگای هەولێر و سەرجەم دانیشتووانی پایتەختی هەرێم، پیرۆزبایی دڵسۆزانەتان ئاڕاستە دەکەین و هیوای دڵخۆشیتان بۆ دەخوازین بەم بۆنە خۆشە.

ئاماژەی بەوەشدا، ئێمە پابەندبوونتان بە هاوسەنگی نیشتمانی و ڕۆڵی بنیاتنەرانەتان لە بەهێزکردنی پردەکانی پێکەوەژیان و بنکە و دۆزیاریی نیشتمانی لە نێوان هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا زۆر بە نرخ دەزانین.

د. عەلی ڕەشید ڕاشیگەیاند، ئێمە بەدواداچوونمان بۆ کەناڵی کوردستان24 بۆ ماوەی 10 ساڵ کارکردن و هاتنە ناو قۆناغێکی نوێ بە وشە و کردار کردووە، پابەندبوونێکی بەردەوامیان بە پیشەییبوون و متمانەپێکراوی نیشانداوە، وایکردووە بێتە پلاتفۆرمێکی میدیایی ڕاستەقینە کە خزمەت بە پرسەکانی گەلەکەمان بکات لە هەرێمی کوردستان و میدیا جیهانییەکانیش پشتی پێ ببەستن لە ڕووماڵکردنی ڕووداوەکان.

جەختیشیکردەوە، ئەو ڕۆڵە سەرەکییەی کەناڵەکە دەیگرێتە ئەستۆ لە ڕووماڵکردنی کاروباری سیاسی و ناوخۆییەکان و ناوچەکە و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جیهان و چاودێریکردنی چالاکییەکانی حکوومەتی هەرێم و عێراق، ڕەنگدانەوەی دیدێکی میدیایی پێشکەوتووە کە ئامانجی ڕوونکردنەوە و قووڵکردنەوەی هۆشیاری گشتییە. ئەویش بە ڕاستی جیا دەکاتەوە، پابەندبوونێکی پڕ بە دڵ و بە پێشکەشکردنی ناوەڕۆکێک کە تایبەتمەندە بە دادپەروەری لە هەڵسەنگاندنەکەیدا و بەهێزی لە پەیامەکەیدا، لەگەڵ حەزێکی پڕ بە دڵتان بۆ هەموو پێکهاتە ڕەسەنەکانی گەلی کورد و ڕووماڵکردنی کاروبار و ڕووداوە کۆمەڵایەتییە هەمەجۆرەکان، ئەمەش وایکردووە ئێوە ببنە بەشێکی دانەبڕاو لە ژیانی ڕۆژانەیان و خاڵی ئاماژەیەکی گرنگ لە هەموو مەراسیم و چالاکییەکان.

عەلی ڕەشید لە کۆتایی پەیامەکەدا دەشڵێت: لەم یادە لە دڵەوە، چاوەڕوانی بەردەوامی گەشتە میدیاییە پێشکەوتووەکانتانین، بە خۆبەخشی و داهێنانێکی زیاترەوە، بۆ ئەوەی هەمیشە وەک چرایەکی ڕووناککەرەوەی ڕێگای ڕاستی و دەنگێکی بەهێز گوزارشت لە خواستەکانی گەلەکەمان بکات.

دامەزراوەی میدیایی کوردستان24 لە 31ی تشرینی یەکەمی 2015 دەستی بە پەخشی فەرمی کرد. ئەم دامەزراوەیە کە بنکەی سەرەکی لە شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستانە، وەک ناوەندێکی میدیایی هەمەجۆر کاردەکات و ئامانجی گۆڕینی دیمەنی میدیاییە لە کوردستاندا.

کوردستان24 وەک "دامەزراوەیەکی نیشتمانیی میدیایی" خۆی دەناسێنێت و جەخت لەسەر "بێلایەنی، خێرایی و ڕاستگۆیی" لە کارەکانیدا دەکاتەوە. ئامانجی سەرەکیی دامەزراوەکە گەشەپێدانی ڕوخساری میدیاییە لە کوردستان و بوون بە ڕێنیشاندەر بۆ جیهانێکی نوێی کاری میدیایی لە ناوچەکەدا. هەروەها، کاردەکات بۆ بڵاوکردنەوەی کولتووری لێبووردەیی، پێکەوەژیان، ئاشتی، دیموکراسی و دادپەروەری.

کوردستان24 بە چەندین زمان بەرنامە و هەواڵەکانی بڵاودەکاتەوە، لەوانە کوردی (سۆرانی و کرمانجی)، ئینگلیزی، عەرەبی، تورکی و فارسی. ئەمەش لە ڕێگەی چەندین پلاتفۆرمی جیاوازەوە ئەنجام دەدات. هەروەها، پەخشی 24 کاتژمێری هەیە و ڕووداوەکانی کوردستان و جیهان لە ڕێگەی (ڕادیۆ، ماڵپەڕی ئەلیکترۆنی و ئەپی مۆبایل) ڕووماڵ دەکات.

کوردستان 24 بە تۆڕێکی فراوانی پەیامنێران لە کوردستان و زۆربەی وڵاتانی جیهان پشتیوانی دەکرێت بۆ گەیاندنی زانیاری ورد و خێرا بە بینەران و خوێنەرانی.