پێش دوو کاتژمێر

بەرپرسی لقی چواری پارتی جەختی لەوە کردەوە، خەڵکی سلێمانی بە جورئەت و ویژدانن دەزانن کێ خزمەتیان دەکات، بۆیە لەو پارێزگایە 7 کورسی دەهێنن.

شەممە 1ـی تشرینی دووەمی 2025، ئاری هەرسین، بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی، لە میانی پێشکەشکردنی گوتارێکدا ئاماژەی بەوە دا، یەکەم بە پشتیوانی خوا، دووەم بە ئاگایی و ڕۆشنبیری خەڵکی سلێمانی، لە پارێزگای سلێمانی حەوت کورسی دەهێنن.

باسی لەوەش کرد، خەڵکی سلێمانی بە جورئەت و وێژدانن و کارەکان دەبینن و دەزانن کام لایەن خزمەتیان دەکات.

بەرپرسی لقی چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لە سلێمانی، دەڵێت: پارتی حزبی خەڵکە و ئامانجی خزمەتکردنە، هەروەها داکۆکیکاری ڕاستەقینەی مافەکانی خەڵکی کوردستانە.

له‌و هه‌ڵبژاردنه‌دا، 38 پارتی سیاسی، 31 هاوپه‌یمانی و 75 لیستی تاكه‌كه‌سی به‌شداری له‌ هه‌ڵبژاردن ده‌كه‌ن، حەفت هەزار و 768 کەسیش لە هەردوو ڕەگەز، پێنج هەزار و 520 پیاو و دوو هەزار و 248 ئافرەتیش خۆیان کاندید کردووە.

بڕیارە هەڵبژاردنی گشتیی پەرلەمانی عێراق لە 11ـی تشرینی دووەمی 2025 بەڕێوە بچێت.