چاکسازییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە ژمارە

پێش 4 کاتژمێر

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بەسەرۆکایەتی سەرۆک وەزیران، مەسرور بارزانی، لەدەستپێکی کارەکانیدا پاکێجی چاکسازیی لەگشت سێکتەرەکان ڕاگەیاند و دەستی بە چاکسازیی ئیداریی و دارایی کرد.

دەرئەنجامەکانی جێبەجێکردنی یاسای چاکسازیی کابینەی نۆیەم بریتییە لە:

بەبانکیکردنی مووچەی مووچەخۆران (پرۆژەی هەژماری من)

پرۆژەی هەژماری من دەستپێشخەرییەکی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ بەدیجیتاڵکردن و ڕێکخستنی شێوازی وەرگرتنی مووچە بۆ فەرمانبەرانی کەرتی گشتی، کە تاوەکوو ئێستا 900 هەزار هەژماری بانکی لە پرۆژەی هەژماری من بۆ مووچەخۆران کراوەتەوە و نزیکەی 550 هەزار مووچەخۆر مووچەکانیان لە ڕێگەی پرۆژەی هەماری من وەردەگرن.

هەروەها بە سەرمایەی 250 ملیار دینار، بانکی نیشتمانی لە هەرێمی کوردستان دامەزراوە کە مووچەخۆران دەتوانن لەڕێگەیەوە مووچەکانیان وەربگرن.

چاکسازییە کارگێڕییەکان

هەر لەچوارچێوەی چاکسازییەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، هەزار و 478 دۆسیەی پلە باڵا و تایبەتەکان پێداچوونەوەیان بۆ کراوە.

هەروەها 88 هەزار و 900 ئەفسەر و پێشمەرگە لە چوارچێوەی 34 لیوای سەر بە 7 فیرقە و دوو فەرماندەیی هیزەکانی پشتیوانی جێگیرکراون و هاتوونەتە سەر وەزارەتی پێشمەرگە.

هەر لەوچوارچێوەیەدا 357 هەزار و 815 دۆسیەی فەرمانبەرانی شارستانی پێداچوونەوەیان بۆ کراوە. لەو ژمارەیە 402 دۆسیە ڕێکخراوەتەوە.

لەبارەی بڕینی دوو مووچەیی نایاسایی، تاوەکوو ئێستا حکوومەتی هەرێم چوار هەزار و 189 دوومەچەیی نایاسایی بڕیووە، 17 هەزار و 805 دۆسیەی خانەنشینان لە وەزارەتی کاروباری پێشمەرگە، گواستراونەتەوە بۆ وەزارەتی دارایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

دانەوەی قەرز ەکان

کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەسەرەتای دەستبەکاربوونی تاوەکوو ئێستا لەکۆی گشتی زیاتر لە چوار ترلیۆن دیناری بانکە پسپۆرییەکان، ترلیۆنێک و 900 ملیار دیناری داوەتەوە، هەروەها لەکۆی زیاتر 400 ملیار دیناری قەرزە بازرگانییەکان 138 ملیار و 600 ملیۆن دیناری داوەتەوە.