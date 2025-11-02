هاکان فیدان گەیشتە بەغدا

پێش 3 کاتژمێر

پێش نیوەڕۆی ئەمڕۆ، هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغدا و لەلایەن فوئاد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لە باڵەخانەی وەزارەت پێشوازی لێکرا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمی 2025، فوئاد حوسێن، لە پلاتفۆرمی 'ئێکس' نووسیەیەتی "ئەمڕۆ لە بەغدا پێشوازی لە هاکان فیدان وەزیری دەرەوەی تورکیا دەکەم."

ئاماژەی بەوەشدا، لەگەڵ هاکان فیدان تاوتوێی کۆمەڵێکە پرس دەکەین کە بەرژەوەندی هاوبەشە، کە لەهەمووی گرنگتر پرسی بەکارهێنانی ئاو و ڕێکخستنەوەیەیئ بەشێوەیەک لە خزمەت هەردوولا دەبێت، هەروەها پرسی دۆخی ناوچەکەش تاوتوێدەکەین.

دوێنێ شەممە، 1ـی تشرینی دووەمی 2025، میدیاکانی تورکیا بڵاویانکردووەتەوە، ڕۆژی یەکشەممە، 02ـی تشرینی دووەمی 2025، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە سەردانی بەغدا دەکات و لە لایەن هاوتا عێراقەکەییەوە، فوئاد حوسێن، پێشوازی لێ دەکرێت.

ئاماژەیان بەوەشدا، لەم سەردانەدا، پەیوەندییە دوو قۆڵییەکان و دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکرێن. هەروەها چاوەڕوان دەکرێت فیدان کۆبوونەوەی دوو قۆڵی لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراق ئەنجام بدات.

میدیاکانی تورکیا ئاماژەیان بەوەش کردووە، پڕۆسەی نوێی ئاشتی، بەردەاومیی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان، هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق و پرسی ئاو، تەوەری کۆبوونەوەکانی فیدان دەبن لەگەڵ بەرپرسانی بەغدا.

دوایین سەردانی وەزیری دەرەوە فیدان بۆ بەغدا لە 26ـی کانوونی دووەمی 2025 بوو.