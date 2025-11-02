گوتاری مەسرور بارزانی لە ئاهەنگی بانگەشەی پارتی لە شەقڵاوە
سیاسی

خەڵكی شنگال بە ئومێدی ئاوەدانکردنەوە چاویان لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراقە

کوردستان

لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی عێراق، بانگەشەی هەڵبژاردن لە قەزای شنگال گەرموگوڕیی بەخۆیەوە بینیوە و پارتە سیاسییەکان و کاندیدەکانیان لە هەوڵی بەدەستهێنانی متمانەی دەنگدەرانی ناوچەکەدان.

 هاووڵاتییانی شنگال، بە ئومێدەوە دەڕواننە ئەم هەڵبژاردنە و داوای ئاوەدانکردنەوە و گەڕانەوەی ئارامی و سەقامگیری بۆ ناوچەکەیان دەکەن.

لەم هەڵبژاردنەدا نزیکەی 60 کاندید کێبڕکێ لەسەر دەنگی زیاتر لە 100 هەزار دەنگدەری شنگال دەکەن. کاندیدەکان لە میانەی بانگەشەکانیاندا سەردانی گوند و ناوچە جیاجیاکانی شنگال دەکەن، لە نزیکەوە گوێ لە داواکاری و گلەیی هاووڵاتییان دەگرن و بەرنامەی کاری خۆیانیان بۆ باس دەکەن. 

جەختکردنەوە لەسەر ئاوەدانکردنەوەی ژێرخانی وێرانبووی قەزاکە، باشترکردنی خزمەتگوزارییەکان، دابینکردنی هەلی کار و گەڕاندنەوەی ئاوارەکان، تەوەرە سەرەکییەکانی بانگەشەی زۆرێک لە کاندیدەکان پێکدەهێنن.

هاووڵاتییانی ناوچەکەش بە گرنگییەوە لەم هەڵبژاردنە دەڕوانن و بە دەرفەتێکی دەزانن بۆ گۆڕانکاری و باشترکردنی ڕەوشی ژیانیان. یەکێک لە هاووڵاتییەکان بەناوی "ئاڤدال مجک" ڕایگەیاند: "ئەم هەڵبژاردنانە زۆر گرنگن و پێویستە هەموومان بچینە سەر سندوقەکانی دەنگدان. دەبێت دەنگ بەو کەسانە بدەین کە بەرگری لە مافەکانمان دەکەن و کار بۆ ئاوەدانکردنەوەی شنگال دەکەن."

پارتی دیموکراتی کوردستان، کە خاوەنی 9 کاندیدە لە بازنەی نەینەوا، بە شێوەیەکی بەرچاو لە بانگەشەی هەڵبژاردنەکاندا چالاکە. کاندیدەکانی پارتی، لەوانە ڤیان دەخیل، جەخت لەوە دەکەنەوە، ئامانجی سەرەکییان ئاوەدانکردنەوەی شنگال، گەڕاندنەوەی ئاوارەکان، و دابینکردنی ئارامی و سەقامگیرییە. ئەو، لە لێدوانێکیدا گوتی: "من لێرەم بۆ ئەوەی خزمەتی خەڵکی خۆم بکەم. ئەو متمانەیەی خەڵک پێیان بەخشیوم، بە هەموو توانامەوە هەوڵ دەدەم لەپێناویدا کار بکەم و هیچ کاتێک کەمتەرخەمییان بەرامبەر ناکەم."

دوای زیاتر لە 11 ساڵ بەسەر کارەساتی جینۆسایدی شنگالدا، هێشتا بەشێکی زۆری ناوچەکە وێرانە و خەڵکەکەی لە دۆخێکی سەختدا دەژین. بۆیە هاووڵاتییانی شنگال ئومێدێکی زۆریان بەم هەڵبژاردنە هەیە و چاوەڕێ دەکەن ئەو نوێنەرانەی هەڵیدەبژێرن، ببنە دەنگی ڕاستەقینەیان لە پەرلەمانی عێراق و کار بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان و ئاوەدانکردنەوەی زێدی خۆیان بکەن.

 
ماهر شنگالی ,
