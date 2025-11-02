شیفا بارزانی: کوردستان24 دەنگی بەرگرییە لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان

پێش کاتژمێرێک

شیفا بارزانی، سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی پەیامێکی پیرۆزبایی بەبۆنەی تێپەڕینی 10 ساڵ بەسەر پەخشی کوردستان24 ئاڕاستەی بەڕێوەبەری گشتی و کارمەندانی کەناڵی کوردستان کردووە.

شیفا بارزانی لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، بەبۆنەی تێپەڕبوونی 10 ساڵ بەسەر تەمەنی پڕ لە خزمەت و کاری پڕۆفیشیناڵیتان لەبواری گەیاندنی ڕاستییەکان و دەنگی بەرگرییتان لە ئەزموونی هەرێمی کوردستان، پیرۆزباییەکی گەرم ئاڕاستەی بەڕێوەبەر و تەواوی ستافی تەلەفزیۆنەکەتان دەکەم.

سەرپەرشتیاری گشتی ڕەوەندی کوردستانی لە بارەگای بارزانی لە پەیامەکەیدا نووسیوویەتی: هیوادارم لە کاروانی ڕاستبێژی و گەیاندنی هەواڵی خێرا و دروست و خزمەتی گەلی کوردستان و حکوومەتەکەمان بەردەوام بن.