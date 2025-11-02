لە هەرێمی کوردستان ڕێژەی سەوزایی زیادی کردووە و لە عێراقیش بەردەوامە لە دابەزین

پێش 24 خولەک

حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی دیدگای ستراتیژی خۆی بۆ گەشەپێدانی بەردەوام و ڕووبەڕووبوونەوەی گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا، کار لەسەر جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی گرنگ دەکات بۆ پاراستنی ژینگە و زیادکردنی ڕێژەی سەوزایی. ئەم هەنگاوانە هاوتەریبن لەگەڵ ئامانجەکانی گەشەپێدانی بەردەوامی نەتەوە یەکگرتووەکان، بەتایبەت ئامانجی تایبەت بە کاری کەشوهەوا.

ڕێژەی سەوزایی لە کوردستان لە بەرزبوونەوەدایە

بەپێی نوێترین ئامارەکان، دیدگای ستراتیژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ کارکردن لەسەر کەشوهەوا و ڕێگریکردن لە بەبیابانبوون، ئەنجامی بەرچاوی هەبووە. لە ماوەی کابینەی نۆیەمدا، ڕێژەی سەوزایی لە هەرێمی کوردستان لە 15%ـەوە بۆ 20% بەرزبوونەتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەپێچەوانەوە، لە ناوەڕاست و باشووری عێراق، دیاردەی بە بیابانبوون ڕۆژ لەدوای ڕۆژ زیاتر دەبێت و ڕێژەی سەوزایی بۆ خوار 15% دابەزیوە.

ئاماری سەوزایی لە پارێزگاکان:

هەولێر: خاوەنی 672 پارک و باخچە و بلوارە و ڕێژەی سەوزایی دەگاتە 19.8%.

سلێمانی: 604 پارک و باخچە و بلواری هەیە و ڕێژەی سەوزایی 19.6%ـە.

دهۆک: بە 367 پارک و باخچە و بلوار، پێشەنگە لە ڕووی ڕێژەی سەوزاییەوە کە دەگاتە 27.6%.

هەڵەبجە: 54 پارک و باخچە و بلواری هەیە و ڕێژەی سەوزایی 15%ە.

یاسا و سیاسەتی ژینگەپارێزی

یاساکانی هەرێمی کوردستان پشتگیری لە پاراستنی سروشت دەکەن و حکوومەت پاراستنی ژینگە و پێشکەوتنی بە دوو ڕووی یەک دراو داناوە. لەم چوارچێوەیەدا و بەتایبەت لە کابینەی نۆیەمدا، بڕیار دراوە هەر پرۆژەیەک مۆڵەتی پێ بدرێت، مەرجە 25%ـی ڕووبەرەکەی بۆ سەوزایی تەرخان بکات.

پرۆژەی پشتێنی سەوزایی هەولێر: هەنگاوێک بەرەو داهاتوویەکی سەوزتر

یەکێک لە پرۆژە ستراتیژییەکانی حکوومەت، پرۆژەی پشتێنی سەوزایی هەولێرە. ئەم پرۆژەیە بە شێوەی بازنەیی و بە پانی 2 کیلۆمەتر لە دەوری شەقامی 150 مەتری جێبەجێ دەکرێت. لەم پرۆژەیەدا، 7 ملیۆن نەمامی زەیتوون و فستق دەچێندرێت و 10 پۆندی گلدانەوەی ئاو دروست دەکرێن. پێشبینی دەکرێت پرۆژەکە ببێتە هۆی کەمکردنەوەی 140 هەزار بۆ 210 هەزار تۆن دووەم ئۆکسیدی کاربۆن.

پشتێنی سەوزایی هەولێر تەنیا پرۆژەیەک نییە، بەڵکوو بەڵێنێکە بۆ داهاتوویەکی تەندروستتر؛ بۆ پاککردنەوەی کەشوهەوا، کەمکردنەوەی پلەکانی گەرما و خۆڵبارین، زیادکردنی بەرهەمی کشتوکاڵی ناوخۆیی و ڕەخساندنی هەلی کاری زیاتر. وەک لە دیدگای پرۆژەکەدا هاتووە: "ئەم پشتێنە تەنیا بە دەوری هەولێردا نییە، بەڵکوو بە دەوری داهاتووماندایە."