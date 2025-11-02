هێرشکرایە سەر هێزەکانی سووریای دیموکرات
هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) ڕایگەیاند: هێرشێکیان بۆ سەر خاڵێکی پشکنینی هێزەکانیان لە دێرەزۆر تێکشکاند.
هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) ڕایگەیاند: ئەمڕۆ یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، هێرشێکیان بۆ سەر یەکێک لە خاڵە ئەمنییەکانیان لە شارۆچکەی ئەبو حەمام لە گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی دێرەزۆر، لە ڕۆژهەڵاتی سووریا، تێکشکاندووە.
"هەسەدە" لە بەیاننامەیەکدا کە لە پەیجی فەرمیی خۆیدا بڵاویکردووەتەوە، ڕایگەیاند: هێزەکانمان ئێوارەی ئەمڕۆ یەکشەممە، هێرشێکی تیرۆریستیان پوچەڵکردووەتەوە کە لەلایەن چەند چەکدارێکەوە کرایە سەر یەکێک لە خاڵەکانی پشکنینی هێزەکانمان لە شارۆچکەی ئەبو حەمام لە گوندەکانی ڕۆژهەڵاتی دێرەزۆر.
هێزەکانی سووریای دیموکرات(هەسەدە) ڕوونیشی کردەوە، چەکدارەکان بە چەکی جۆری "ئاڕ.پی.جی" هێرشیان کردووەتە سەر خاڵی پشکنینەکەیان، سەربازانی هێزەکانی سووریای دیموکراتیش ڕاستەوخۆ بەرپەرچی هێرشەکەیان داوەتەوە.
هەسەدە ڕایگەیاند، هێرشی چەکدارەکان هیچ زیانێکی گیانی بە هێزەکانی ئەوان نەگەیاندووە، چەکدارەکان بەهۆی بەرپەرچدانەوەی هێرشەکەوە هەڵاتوون.