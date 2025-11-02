وەزیری دەرەوەی تورکیا لەبارەی کشانەوەی پەکەکە: بڕیارێکی ئەرێنی و زۆر گرنگە

پێش کاتژمێرێک

هاکان فیدان پێشوازی لە بڕیارەکەی پەکەکە بۆ کشاندنەوەی هێزەکانی لە نێو خاکی تورکیادا دەکات و هیواخوازە، ڕێکخراوەکە لە عێراقیش کۆتایی بە کار و چالاکییەکانی بهێنێت.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 02ـی تشرینی دووەمی 2025، هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا گەیشتە بەغدا و لە لایەن فوئاد حوسێن، هاوتا عێراقەکەییەوە پێشوازیی لێ کرا. دوای کۆبوونەوەی نێوانیشیان، هەردووکیان کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیی هاوبەشیان ساز کرد.

یەکێک لەو بابەتانەی هەردوو وەزیرانی دەرەوە لە کۆنفرانسە ڕۆژنامەوانییە هاوبەشەکەیاندا باسیان لێوە کرد، پرسی کشانەوەی چەکدارانی پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) بوو لە ناو خاکی تورکیا.

وەزیری دەرەوەی تورکیا پێشوازی لەو هەنگاوەی پەکەکە کرد و جەختی کردەوە، لە ڕوانگەی ئەوانەوە، بڕیارەکە "ئەرێنی و زۆر زۆر گرنگە". هاوکات گوتی " ئاوات و چاوەڕوانیمان ئەوەیە ڕێکخراوەکە، هاوشێوەی تورکیا، لە عێراقیش کۆتایی بە کاری چەکداری و چالاکییەکانی بهێنێت."

هاکان فیدان داوای لە پەکەکە کرد، هێزەکانی لە هەموو ئەو شوێنانە بکشێنێتەوە کە لە نێو عێراق و سووریا کۆنترۆڵی کردوون و دووپاتی کردووە "کۆتایی پێهاتنی چالاکییەکانی پەکەکە لە سووریا و عێراق و ئێران گرنگە".

دەربارەی هەماهەنگییان لەگەڵ هەردوو حکوومەتی هەرێمی کوردستان و عێراق سەبارەت بە پڕۆسەی ئاشتی، هاکان فیدان باسی لەوە کرد "هەم بەغدا و هەم هەولێر، لە نزیکەوە لەگەڵ ئێمە لە هاریکاریدان".

وەزیری دەرەوەی تورکیا لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ "سەقامگیری و ئاسایش و خۆشگوزەرانیی عێراق" دووپات کردەوە.

ئەمە لە کاتێکدایە کە پارتی کرێکارانی کوردستان (پەکەکە) لە هەنگاوێکی مێژووییدا، کشانەوەی هێزەکانی خۆی لە خاکی تورکیا ڕاگەیاندووە. ئەم بڕیارە دوای کۆنگرەی 12ـەمی پەکەکە دێت کە تێیدا بڕیاری هەڵوەشاندنەوەی ڕێکخراوەیی و کۆتاییهێنان بە خەباتی چەکداری درا.