نێچیرڤان بارزانی بۆ خەڵکی سلێمانی و هەڵەبجە: ئێوە بەشێکی گرنگن لە کەمپینی یەک ملیۆن و زیاتر

ئەمڕۆ، یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان؛ بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت.

نێچیرڤان بارزانی لە گوتارێکدا گوتی: لەسلێمانییەوە سڵاو بۆ جەماوەری پارتی لە سلێمانی و هەڵەبجە دەنێرم، ئێوە بەشێکی گرنگن لە مێژووی پارتی دیموکراتی کوردستان، پارتی بە ئێوە سەربەرزە و بە ئێوە بە سەربەرزی دەمێنێتەوە.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەش دا "پارتی خاوەنی ئێوەیە، ئێوەش خاوەنی پارتیین، خاوەنی ڕێبازی بارزانین، پارتی سلێمانییە، سلێمانییش هەر پارتییە."

نێچیرڤان بارزانی، بە جەماوەری پارتی لە سنووری سلێمانی و هەڵەبجە ڕاگەیاند "ئێوەش بەشێکی گرنگن لە کەمپینی یەک ملیۆن و زیاتر بۆ لیستی 275ـی پارتی دیموکراتی کوردستان، چاوەڕێین ژمارەی دەنگەکانتان لە ئاست خەبات و مێژووی پارتیدا بێت لەم شارە، لەم دەڤەرە، یەک ملیۆن بەبێ ئێوە تامی تێدا نییە، دەبێت یەک ملیۆن بێت."

جێگری سەرۆکی پارتی گوتیشی "من پەیامی یەک ملیۆنم بۆ ئێوە هێنا بوو، بەڵام کە ئێوە دەبینم پەیامەکەم لە یەک ملیۆن زیاتر سەرکەوت، ئێمەش ئامادەین بۆ ئەو هەموو تەحەدییانەی لە عێراق بەرامبەر ئێمە دەکرێت، دڵنیابن دڵخۆشیی ئێوە دڵخۆشی ئێمەیە و خەمی ئێوەش خەمی ئێمەیە، داواکاریی ئێوە ئەرکی سەرشانمانە، با ڕاستییەک بڵێم لەم ناوچەیە نوێنەرایەتیی پارتی کەمە، بەڵام دڵنیابن لەوەی بەرنامەی پارتی بۆ ئەم ناوچەیە گەورەیە."

نێچیرڤان بارزانی، جەختیشی کردەوە، پێمان وایە هەرێمی کوردستان بەبێ ئەم ناوچەیە ناتەواوە، پارتی بەبێ ئەم ناوچەیە ناتەواوە، لەبەر ئەوە خەمی ئێوە خەمی ئێمەیە، ئێمە لە پارتی سەیری کەموکوڕییەکانی هەردوو پارێزگاکانی هەڵەبجە و سلێمانی و ئیدارە سەربەخۆکانی گەرمیان و ڕاپەرین ناکەین، هەروەها کەموکوڕییەکان مایەی دڵخۆشی نین بۆ پارتی، بەڵکو خەمێکی گەورەن بۆ پارتی دیموکراتی کوردستان.

نێچیرڤان بارزانی، باسی لەوەش کرد، ئێمە وەکوو بەشێکی خۆشەویستی کوردستان سەیری ئەم ناوچەیە دەکەین، پارتی حزبی سەرانسەری کوردستانە، پارتی ناوچەگەرێتی لەبیر کردووە، ناوچەگەرێتی لە بیری پارتی شوێنی نەماوە و نامێنێ.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەش دا، پارتی بوو یەکەم جار شۆڕشی سەرانسەری کوردستانی بەرپا کرد، لەبەر ئەوە هیچ پارتیەک بە جیاکاریی و جیاوازی سەیری هیچ شوێنێکی کوردستان ناکات، کە شەقامێک لە هەڵەبجە، یان لە زاخۆ دروست دەکرێت ئێمە پێی دڵخۆش دەبین.

ڕاشیگەیاند، ئاسمانی سلێمانی بەشێکی جوانی کوردستانە، ئەگەر ئاسمانی سلێمانی گەشتی کەم بێت، ئەوە گەشتی ئاسمانی لە کوردستان کەم دەبێت. ئاسمان و خاکی ئێمە یەک ناویان هەیە ئەویش 'کوردستانە'.

نێچیرڤان بارزانی دەشڵێت: نابێت زۆنی سەوز و زەرد هەبێت، دەبێت یەک زۆن هەبێت ئەویش زۆنی کوردستانە، ڕاستە کەموکووڕی هەیە، بەعس زۆربەی شوێنەکانی وێران کرد، شەڕی داعش کاروانی ئاوەدانکردنەوە و پێشخستنی کوردستانی سست کرد، هێرشی کردە سەر پێشمەرگە، بەڵام نەیپرسی خوێنی کامەتان سەوزە و خوێنی کامەتان زەردە، هەروەها پێشمەرگە قارەمانەکان هەموو پێکەوە بەرگرییان لە کوردستان کرد و ئاوەدانییەکی زۆر لە کوردستان دروست بوو؛ بەڵام هێشتا بەدڵمان نییە و دەبێت خێراتر و زیاتر و باشتری بکەین.

جێگری سەرۆکی پارتی جەختیشی کردەوە، خەڵکی کوردستان شاهێدن، لەهەر شوێنێک پارتی بوونی هەبێت، ئاوەدانی و خزمەتگوزاریی زیاتر دەبێت، پارتی ئەمەی بە کردەوە سەلماندووە. پارتی بڕوانامەی ئاوەدانی لە خەڵکی کوردستان وەرگرتووە.

نێچیرڤان بارزانی دەشڵێت: کاتی ئەوە هاتووە سلێمانی وەکوو جاران بگەڕێتەوە و پێشەنگی زانست و مەعریفە و دەستپێشخەریی سیاسیی و ڕۆشنبیری بێت. سلێمانی لەسەدەی 20 شارێکی پێشەنگ بوو، ڕۆلەکانی بەشدار بوون لە دامەزراندن و سەرهەڵدانی قوتابخانە و فێربوون. دامەزراوەی سوپا، دادگای دەوڵەت، یەکەمین زانکۆ، یەکەمین بزاڤی ڕۆشنبیری، جوڵانەوەی سیاسیی و ئەدەبی هونەری، دژی ستەمکاران بوون.