مەسرور بارزانی: ستەم قبووڵ ناکەین و لە ژێر ستەمی هیچ کەسێکدا ناژین

پێش 3 کاتژمێر

جێگری سه‌رۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌ كه‌رنه‌ڤاڵی سه‌رخستنی لیستی پارته‌كه‌ی بۆ هه‌ڵبژاردنی په‌رله‌مانی عێراق ڕایگه‌یاند، نەهێشتن و ڕێگریکردن لە پێکهێنانی حکوومەت بە هیچ شێوەیەک دەستکەوت نییە، بەڵام ئەوەی ڕاستی پارتی جەختی لەوە کردووەتە کە دەبێت حکوومەت حکوومەتێکی سەرتاسەری بێت؛ ده‌شڵێت، حوکمڕانی بە دز و گەندەڵ و مافیا ناکرێت.

یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، مەسرور بارزانی، جێگری سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە ئاهەنگی بانگەشەی لیستی 275ـی پارتی لە شەقڵاوە، گوتی: سڵاوی سەرۆک بارزانیتان لیبێت و خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ لە خزمەتتاندام، داوا دەکەم هەموومان بە یەکەوە بەخێرهاتنی گەرمی کاندیدەکانی پارتی بکەین.

جێگری سەرۆکی پارتی دیموكراتی كوردستان، ئاماژەی بەوە کرد، بەهۆی پشتیوانی ئێوە و هاوکاریی ئێوە و خزمەتی خەبات و کەسوکاری ئێوەیە، کە پارتی هەمیشە لە سەرکەوتندایە و ئەمجارەش بە پشتوانی ئێوە، بەرەو سەرکەوتنی گەورەتر هەنگاو دەنێت.

مەسرور بارزانی گوتیشی "پێوستە ئەم جارە لەم هەڵبژاردنە هەموو بە یەوەکە بەشداریی بکەین، چونکە هەموومان بەیەکەوە لەسەر دووڕیانێک وەستاوین، یان ئەوەیە دەبێت ڕێگە بدەین ئاژاوە بەردەوام بێت، مافەکانی ئێمە پێشێل بکەن، خەڵکێکی شۆڤێنی عێراق بەرەو مەرکەزییەت و دیکتاتۆرییەت ببباتەوە، یان دەبێت ئێمە بە بەشداریبوونی کارای ئەندامانی پارتی لە پەرلەمانی عێراق بەرگری لە مافە دەستوورییەکانی خەڵک بکەین و چیدیکە ئەو مافانە پێشێل نەکرێت."

مەسرور بارزانی، هه‌روه‌ها گوتی: خوشک و برایان وەڵامی ئێوە، وەڵامی پارتییە، ئەو وەڵامەیە کە پارتی هەمیشە بۆی تێکۆشاوە، ئێمه‌ بەرەو ڕووناکی دەڕۆین و بەرەو پێشکەوتن هەنگاو دەنێین و بەرەو سەرکەوتن دەڕۆین.

مەسرور بارزانی لە درێژەی قسەکانیدا دووپاتی کردەوە "لە خوا بە زیاد بێت تا پارتی ئێوەی هەبێت، هەر سەرکەوتوو و پێشکەوتووە و شانازیتان پێوە دەکەین. ئێوەی تێکۆشەر هەمیشە ڕووبەڕووی ناحەزان وەستاونەتەوە و نەتانهێشتووە پیلانی هیچ ناحەزێک بەرانبەر بە کوردستان سەرکەوێت، پارتی خاوەنی ئێوەیە."

جێگری سەرۆکی پارتی سەرنجی بۆ ئەوەش ڕاکێشا "پێویستە ئەمجارە لە بەغدا کارێکی جیدیی بکەین بۆ ئەوەی خەڵکی دیکە لە جیاتی ئێمە بڕیار نەدا، پێشتر هەموو لایەک خۆی تاقی کردبووەوە و پرسیار ئەوەیە جگە لە نوێنەرانی پارتی، کام لایەن بەرگری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان کردووە، کەواتە پێویستە پارتی لە بەغدا بوونی هەبێت و بەهێز بێت بۆ ئەوەی کوردستان بەهێز بێت."

مەسرور بارزانی گوتیشی "دەبێت کاندیدەکان سەرکەون بۆ ئەوەی لە بەغدا بەرگری لە مافەکانی خەڵکی کوردستان و هەموو پێکهاتەکان بکەن، بەرگری لە دیموکراسییەت و ئازادیی بکەن، وەک لایەنەکانی دیکە ڕێککەوتنی ژێربەژێر نەکەن، ببنە دەنگی ڕاستەقینەی هەموو تاکێکی ئەم وڵاته‌، هەموو بەشەکانی دیکەی عێراق چاویان لەوەیە پارتی بەرگری لە مافەکانیان بکات."

مەسرور بارزانی باسیشی لەوە کرد، زۆر گرنگە بەشداریی لەو هەڵبژاردنە بکەین، پارتی لەسەر ئاستی کوردستان هیچ ڕکابەرێکی نەماوە، دەبێت ئەم جارە بچینە بەغدا ڕکابەری بکەین، لایەنە ناحەزەکان هەمیشە هەوڵی وەستاندنی پارتییان داوە، هەوڵی ئەوەیان داوە پارتی سەرکەوتوو نەبێت و بە ئامانجەکانی نەگات، لێرە هەرچی پێیان کرا کردیان، بەڵام نەیانتوانی بمانوەستێنن، ئینجا پەنایان بردە بەر بەغدا، پەنایان بردە بەر دروستکردنی هاوپەیمانێتی له‌گه‌ڵ ئەو لایەنانەی کە بیرۆکەی شۆڤێنیەتیان لەسەردا ماوە، بۆ ئەوەی پارتی بشکێنن و ئامادەبوون کوردستان بشکێنن، ئەمجارەش دەبێت ئێمە بچین ڕێگرییان لێ بکەین و نەهێڵین هیچ هێزێک لە هیچ شوێنێکی ئەم وڵاتە بببێتە بەربەست و ڕێگر لە سەرکەوتنی پارتی.

جێگری سەرۆکی پارتی ئاماژەی بەوەش کرد، لەسەر ئاستی ناوخۆ، زۆر لایەن ئیرەییان بە پارتی بردووە، زۆر هەوڵیان داوە چاو لە پارتی بکەن، بەڵام پێیان نەکراوە، ویستیان پارتی بشکێنن، چونکە پێیان وا بووە سەرکەوتنی پارتی نەمانی ئەوانی تێدایە، پارتی قەت بۆ خۆی کاری نەکردووە، پارتی ئامانج نەبووە، بەڵکوو ئامانج خەڵکی کوردستان و خاکی کوردستانە، پارتی هەمیشە ئامادە بووە خۆی لەپێناو سەرخستنی کوردستان بەخت بکات.

هەروەها گوتیشی: پارتی بە کردەوە پیشانی خەڵکی کوردستانی داوە کە دەتوانێت چی بکات، بەڵام لایەنەکانی دیکە جگە لە قسە هیچ دەستکەوتێکیان بۆ خەڵکی کوردستان نەبووە، ئەگەر جارێک شانازی بە دەستکەوتێک بکەن لە ژێر سێبەری ئاڵای پارتیدا بەشدار بوونە لەم دەستکەوتە.

مەسرور بارزانی ڕاشیگەیاند، ناچارم هەندێک ڕوونکردنەوە بدەم، زۆر دژی ئێمە قسە دەکرێت و بوختانمان پێ دەکرێت، گوایە پارتی جیاوازیی دەکات لەسەر ئاستی کوردستان، بەڵام پارتی خۆی بە خاوەنی هەموو کوردستان دەزانێت، بست بە بستی خاکی کوردستان خاکی پارتییه‌، بۆیە پارتی خۆی بە بێگانە نازانێت و با هیچ کەسێک وا بیر نەکاتەوە خاوەنی بەشێکی کوردستانە و پارتی بێگانەیە، بەڵکوو پارتی خاوەنی هەموو کوردستانە.

مه‌سرور بارزانی، جێگری سه‌رۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان له‌ كه‌رنه‌ڤاڵی سه‌رخستنی لیستی 275ـی پارتی له‌ شه‌قڵاوه‌ گوتی: پرسیار ده‌كرێت بۆ چی تا ئێستا حكوومه‌تی هه‌رێمی كوردستان كابینه‌ی ده‌یه‌م پێك نه‌هێنراوه‌، "ئەوان خۆیان دەڵێن کە ئێمە نەمانهێشووە حکوومەت پێک بهێنرێت. نەهێشتن و ڕێگریکردن لە پێکهێنانی حکوومەت بە هیچ شێوەیەک دەستکەوت نییە، بەڵام ئەوەی ڕاستییه‌، پارتی جەختی لەوە کردووەتە کە دەبێت حکوومەت حکوومەتێکی سەرتاسەری بێت، یەک حکوومەت، یەک کوردستان، یەک لەشکر، ئەوەش ئەمری جەنابی سەرۆکه‌ کە سیاسەتی پارتییە، پارتی بە هیچ جۆرێک ئامادە نییە سازش لەسەر ئەوە بکات پێکهێنانی حکوومەت بۆ بەرژەوەندیی شەخسی بەکار بهێنرێت، پلە و پۆست ببن بە پێوەر بۆ پێکهێنانی حکوومەت."

مه‌سرور بارزانی هه‌روه‌ها گوتی: ئه‌و شوێنانه‌ی كه‌ پارتی باڵاده‌ست بووه‌ زۆر جیاوازه‌ له‌و شوێنانه‌ی كه‌ پارتی تێیاندا باڵاده‌ست نه‌بووه‌، به‌تایبه‌تی له‌ ڕووی ئاوه‌دانكردنه‌وه‌، چونکە ئەوان ڕێگر بوون لەوەی پارتی ئەو ئاوەدانییەی کە لێرە دەستی پێکردووە و ئەو خزمەتگوزارییەی لێرە پێشکەشی کردووە، پێشكه‌شی هه‌موو شوێنێكی كوردستانی بكات.

جێگری سه‌رۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان گوتیشی: ئەو لایەنانەی کە دەڵێن، ڕێگەمان گرت لە پێکهێنانی حکوومەت، ئەوانە بوون کە داوای پۆستیان کرد بۆ بەرژەوەندیی خۆیان و نەیانهێشتووە حکوومەت پێک بهێنرێت. پارتی تا ئێستا پشووی درێژ بووە لەبەر ئەوەی بەرژەوەندیی باڵای خەڵکی کوردستانی لەبەرچاو بووە، هەر کاتێک پارتی هەست بکات بەرژوەندیی خەڵکی کوردستانه‌ حکوومەت پێك بهێنرێت، دەتوانێت حکوومەت پێکبهێنێت. جه‌ختیشی كرده‌وه‌: "ئێمە حکوومەتمان دەوێت بۆ خزمەتگوزاری، حکوومەتمان دەوێت بۆ ئەوه‌یە خزمەتی هاووڵاتییان بکەین، حکوومەتمان بۆ پلە و پۆستمان نەویستووە، هەرگزی نەمانویستووە بەرژەوندیی خەڵکی کوردستان بکەیەن قوربانی بەرژوەندیی کەسی و حزبی.

مه‌سرور بارزانی له‌ به‌شێكی دیكه‌ی گوتاره‌كه‌یدا باسی له‌وه‌ كرد، ئازادیی ئەوەیە تۆ بۆ مافی نەتەوەیەک تێبکۆشی، ئازادیی ئەوەیە بۆ ئازادیی خاک تێبکۆشی، ئازادی ئەوەی نییە، بە تۆپ و تانک بچیتە سەر هۆتێلێک یان بچیتە سەر حزبی ئۆپۆزیسۆن.

جێگری سه‌رۆكی پارتی هه‌روه‌ها جه‌ختی كرده‌وه‌، حکومڕانی بە خەڵکی دیکە ناکرێت، به‌ڵكوو تەنیا بە پارتی دەکرێت، پارتی دڵسۆزی ڕاستەقینەی ئەم گەلەیه‌، بۆیە با هیچ لایەنێکی دیكه‌ بیر لەوە نەکاتەوە شان لە شانی پارتی بدات، چونکە پێیان ناکرێت، ئەوەی ئامادەبوو خاک بفرۆشێت، چۆن ئێستا دڵسۆزی خاکەکه‌ی دەبێت، پێی ناکرێت. تەنیا ئەو کەسە دڵسۆزی کوردستان کە ئامادەیە خۆی لە پێناو بەخت بکات، ئەوانەش تەنیا جەماوەر و پێشمەرگەی ڕێبازی پیرۆزی بارزانین.

مه‌سرور بارزانی دووپاتی كرده‌وه‌: بە پشتیوانیی خوا، پارتی هەر پێشڕەو دەبێت و هەر سەرکەوتوو دەبێت، پێش ماوەیەک لە هەڵمەتی هەڵبژاردن لەگەڵ خه‌ڵك و برا کەرکووكییەکانم کە لە خزمەتیاندا بووین، من گوتم: کەرکووك بەشێکە لە کوردستان و داگیر کراوە، بەڵام خەڵکێکی شۆڤێنی و بەکرێگیراوەکانی ئەو شۆڤێنیانە پەلاماری ئێمەیان داوە، کە چۆن دەڵێن کەرکووک کوردستانە. ئەگەر کەرکووک داگیر نەکراوە؟ ئەی بۆچی بە تۆپ و دەبابە پەلاماری درا؟ ئەگەر کەرکووك بە خیانەت نەفرۆشراوه‌، ئەی چۆن ئێستا شارەکە لە دەستی کورد دەرهێنراوە؟"

جێگری سه‌رۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان سه‌رنجی بۆ ئه‌وه‌ش ڕاكێشا، کەرکووک نەک داگیر کراوە، بەڵکوو بە خیانەت داگیر کراوە، 10 جاری دیکە دەڵێم: کەرکووک کوردستانە و کەرکووک داگیر کراوە. پارتی هەرگیز نەیگووتەوە شەڕ دەکەین، پارتی نە شەڕخواز بووە و نە شەڕی ویستووە و هەرگیزییش په‌لاماری هیچ لایەنەکمان نەداوە، بەڵکوو هەمیشە ئامادە بووین بەرگری لە خۆمان بکەین، هەر کەسێک بیر لە پەلاماری کوردستان بکاتەوە، پێش هەموو لایەنێک پارتی ئامادەیە بەرگریی لەم وڵاتە بکات، ئێستاش ناڵێین، بە شەڕ، دەڵێن بە دەنگی خەڵک و بە دەستوور و جێبەجێکردنی ماددەی 140، بە هێز و توانای خوشک و براکانم لە پەرلەمانی عێراق دەتوانین کەرکووک و هەموو ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی کوردستان بگەڕێنینەوە و ماددەی 140 وەک خۆی جێبەجێ بکەین.

گوتیشی: ئەوانەی کە نیگەران دەبن بەوه‌ی کە ئێمە هەمیشە دەڵێین کەرکووک کوردستانە، ئایا ئەوانە گومانیان هەیە لەوەی کە هەمیشە دەڵێن کوردستان بەشێکە لە عێراق، ئەگەر کوردستان بەشێک بێت لە عێراق، کەرکووک لە کوردستان بێت یان نا چ جیاوازییەکی هەیە؟ نازانم بۆ ئەوە کەسانە نیگەران دەبن لەوەی کەرکووک بەشێک بێت لە کوردستان؟

مه‌سرور بارزانی ده‌شڵێت: ئێمە ئامادەین لە عێراقێکی فیدراڵی و دیموکراسیدا بژین، بەڵام پێناسەی کوردستان و هەموو شارەکانی دەبێت بە پێی ماددەی 140 دیاریی بکرێت، دەبێت دیاریی بکرێت خاکی کوردستان کوێیە، ئەمەش مافێکی دەستووری هەموو خەڵکی کوردستانە، دەبێت هەموو لایەن و پێکهاتەکان لە مافدا یەکسان بن، هیچ لایەنێک خۆی لە لایەنەی دیکە بە مەزنتر نەزانێت و پێی وانەبێت ئێمە پاشکۆین، چونکە قەت پاشکۆ نابین و خاوەنی میللەتێکی سەربەرزین و هەر بە سەربەرزیش دەژین.

ڕوونیشی كرده‌وه‌: هەموومان دەزانین ئەو مامەڵەیەی کە بەغدا لەگەڵ هەرێمی کوردستان دەیکات، مامەڵەیەکی نادروست و نادەستووری و نادادپەروەرانه‌یە، خەڵکێکی زۆری عێراق ئێستا هانایان بۆ هەرێمی کوردستان هێناوە، داوا دەکەن خەڵکی کوردستان داوا لە مافەکانی ئەوانیش بکەن، پارتی تەنیا ئەم جارە بەرگری لە مافی خەڵکی هەرێمی کوردستان ناکات، بەڵکوو بەرگری لە مافی هەموو مافخوراوەکانی عێراق دەکات. ئێمە داوای چەسپاندنی دەستوور و فیدراڵییەت و دیموکراسییەتمان کردووە، ئەوە کەی تاوانە، بۆ خەڵکێک بەوە ناڕەحەتن، بە هیچ جۆرێک لە ژێر هیچ فشارێک ئامادە نین سازش لەسەر مافەکانی خۆمان بکەین.

هاوكات له‌ به‌شێكی دیكه‌ی گوتاره‌كه‌یدا ده‌شڵێت: حکوومەتی هەرێمی کوردسستان و پارتی بە یەکچاو و بە شێوەیەکی دادپەروەرانه‌ سەیری هەموو بەشەکان و شار و شارۆچکەکانی کوردستانی کردووە، بەڵام ئەوەی ڕاستی بێت هەر ئەو لایەنانەی کە لەگەڵ بەغدا داوایان دەکرد بودجەی کودرستان دابەش بکرێت و ڕاستەوخۆ بۆ پارێزگاکان بنێردرێت، خۆیان داوایان دەکرد کوردستان دابەش بکرێت، ئەوه‌ی ڕێگری کرد کوردستان دابەش بکرێت، پارتی بووە، ئێستاش پارتی نایەڵێت کوردستان دابەش بکرێت. "ئەو لایەنانەی کە داوایان دەکرد بودجەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پارێزگاکان شۆڕ بکرێتەوە، لەسەر داوای خۆیان هەموو مەرجەکانمان قبووڵ کرد، لەو شوێنانەی کە پارتی باڵادەست بووە بودجە پارێزگاکان بۆ خەكی کوردستان بەکار هاتووە، لەو شوێنانه‌ی کە پارتی باڵادەست نەبووە، بودجەی خەڵکی کوردستان بۆ گیرفانی کەسی و بەرژەوندی حزبی بەکار هاتووە، بۆیە خزمەتگوزاریی پێشکەشی خەڵک نەکراوە.

مه‌سرور بارزانی جه‌ختی كرده‌وه‌: حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەرگیز فەرق و جیاوازیی نەکردووە، بودجە بە شێوەیەکی یەکسان بۆ هەموو پارێزگاکان خەرج کراوە، بەڵام ئەوەی کە ئەنجام نەدراوە، باڵادەستی حزبی و شەخسی بووە، هی ئەو لایەنە دەسەڵاتداره‌ بووە کە لەو شوێنانە نەیانهێشتووە خزمەتی خەڵکی کوردستان بکرێت، ئەوەندەی بیریان لە بەرژەوەندیی خۆیان کردووەتەوە، بیریان لە بەرژوەندیی خەڵکی کوردستان نەکردووەتەوە.

مه‌سرور بارزانی پەیامێکی ئاراستەی خەڵکی کوردستان کرد و گوتی: ئەم جارە ئەگەر ده‌تانه‌وێت خزمەتگوزاریی پێشكه‌ش بکرێت و ئاشتی و سەقامگیری هەبێت، ئەگەر ده‌تانه‌وێت ئەم پرۆژە خزمەتگوزارییانەی کە لێرە کراوە لە پارێزگا و شارەکانی دیکەی کوردستان بکرێت، متمانەی خۆتان بدەن بە لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان.

تیشكی خسته‌ سه‌ر ئه‌وه‌ش، پارتی دەیەوێت هاوبەشی ڕاستەقینە بێت لەوەی کە بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆی بدات و بەشدار بێت لە بڕیاردان لەسەر ئاستی حکوومەتی فیدراڵی، بڕیاردەر بێت لەوەی کە ئاییندەی ئەو وڵاتە بەرەو کوێ دەچێت. "ئێمە نەتەوەیەکین نە ستەممان قبووڵ کردووە و نە قبووڵی دەکەین، ئامادە نین بە هیچ جۆرێک لە ژێر فشار و ستەمی هیچ ستەمکارێکدا بژین، ئێمە نەوتەوەیه‌كی ئازادیخوازین و بڕوامان بە پێکەوە ژیان هەیە.

جێگری پارتی دیموكراتی كوردستان له‌ باره‌ی سه‌قامگیری و ئارامی گوتی: ئێمە ئارامیمان دەوێت، چونکە پارتی هەمیشە لە کەشێکی ئارامیدا گەشەی کردووە، بۆیە ڕۆژ بە ڕۆژ و ساڵ بە ساڵ دەنگی پارتی زیاد دەبێت، ئەمەش نیشانەی ئەوەیە پارتی ڕاستگۆیە لەگەڵ خوا و ویژدان و خەڵکی خۆی، خەڵکیش وەفادارن بەرانبەر پارتی، چونکە دەزانن حزبەکە تەنیا بەڵێن نادات ئەوەی کە دەیڵێت جێبەجێی دەکات. "ئەوەی هیچی پێ نەبێت و نەتوانێت خزمەتی خەڵکی کوردستان بکات، دێت قسە دەکات، دەیانەوێت پارتی بۆ شەڕە قسە ڕاکێشن، چونکە هیچیان نییە پێشکەشی خەڵکی کوردستانی بکەن، یەک دەستکەوتیشیان نەبووە ئاماژەی پێ بدەن و بڵێن بۆ خەڵکمان کردووە، بەڵام پارتی سەربەزرە بە دەستکەوتەکانی کە بۆ کوردستانی کردووە."

مه‌سرور بارزانی لە بارەی پرۆژەی ڕووناکی ڕایگه‌یاند: لە ماوەیەکی نزیکدا هەموو ناوچەکانی کوردستان دەگرێتەوە و کارەباکانیان دەبێتە 24 کاتژمێری و سوپاسی پشوودرێژی هاووڵاتییان دەکەین و ویستوومانە هەموو کوردستان ببنە خاوەنی کارەبای 24 كاتژمێری. ڕوونیشی كرده‌وه‌، زۆر پرۆژەی دیکەمان جێبەجێ کردووە و لە پرۆژە خزمەتگوزارییەکانەوە بگرە تا دەگاتە هەژماری من، کە دەبێته‌ ژێرخانێکی ئابووریی بۆ پشتیوانیکردن لە گەنج و بووژانەوەی ئابووری هەرێمی کوردستان.

جێگری سه‌رۆكی پارتی دیموكراتی كوردستان ئه‌و ڕاستییه‌شی دووپات كرده‌وه‌، ئەو پرۆژانەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجیی کردوون، هەمووی پلانی پارتی بوون، حوكمڕانی پارتی وای کردووە پرۆژەکان یەک بە یەک سەرکەون و ئەنجامەکانی ئەمڕۆ ببینین، سەربەرزین دەتوانین بە هەموو خەڵک بڵێین متمانەمان پێ بکەن، چونکە ڕابردوومان گەواهیدەر و بەڵگەیە لەسەر ئەوەی بەڵێنەکانمان جێبەجێ دەکەین.

هاوکات گوتیشی: وەڵامی پارتی بۆ قسەی بێبنەمای ناحەزه‌کان، پرۆژەکان و کردەوەکانمانە، هەر کاتێکیش پێویست بووبێت لە سەنگەری پێشەوەی بەرگریی بووینە و قوربانیمان داوە، ئێستاش پارتی سەرقافڵەی شۆڕشی ئاوەدانیی کوردستانە و بەردەوام دەبێت لە جێبەجێکردنی هەموو پرۆژەکان لەپێناو خزمەتکردنی خەڵکی کوردستان.

جه‌ختی له‌سه‌ر ئه‌وه‌ كرده‌وه‌، پارتی باسی بێهیواکردنی خەڵکی کوردستان ناکات، حزبێکە ڕووی لە ئاییندەیە و حزبی هیوا و ئومێد و گەنجە، پارتی ئەو حزبەیە کە دەتوانێت کوردستان بگەیەنێته‌ لووتکەی سەرکەوتن، پارتی ئامانجیه‌تی هەموو گەنجێک بیر لە چارەنووس و داهاتووی ژیانێکی بەختەوەر بۆ خۆی بکاتەوە، بەرنامەشمان زۆرە و هیوادارم پشتیوان و یارمەتیدەرمان بن بۆ ئەوەی هەموو بەرنامەکانمان جێبەجێ بکەین و بیکەین بە ڕاستی، چۆن ئەوە شتانەی خەڵک پێی وابوو خەونە، کردمان بە ڕاستی ئەمەی ماوەش بە پشتیوانی خەڵک دەکەین بە ڕاستی.

مه‌سرور بارزانی له‌ باره‌ی ڕه‌خساندنی هه‌لی كار بۆ كوردستانیان گوتی: دەمانەوێت هەلی کاری یەکسان بۆ هەموو هاووڵاتییان هەبێت، لە ساڵی 2013ـەوە حکوومەتی فیدراڵ نەیهێشتووە یەک کەس لە هەرێم دابمەزرێت، ئێمەش نەوەستاوین و پەرەمان بە که‌رتی تایبەت داوە، تا ئێستا 140 هەزار هەلی کار لە کەرتی تایبەت بۆ خەڵکی ڕەخسێنراوە، هەلی کاری زیاتریش بۆ هاووڵاتییان دەڕەخسێنین و ئەو یاریگەیەش کە بانگەشەی تێیدا دەکەین و نۆژەنی دەکەینەوە.