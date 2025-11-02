ئیسرائیل لێخوڕێنی ئۆتۆمبێلی چینی لە سەربازەکانی قەدەغە دەکات
سەرۆک ئەرکانی سوپای ئیسرائیل بڕیاری داوە، ئۆتۆمبێلی چینی لە سەرجەم ئەفسەرانی سوپای وڵاتەکەی وەربگرێتەوە، بە گومانی ئەوەی زانیاریی سەربازی لە ڕێگەی ئەو ئۆتۆمبێلانە دزەی پێ دەکرێت.
یەکشەممە 2ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕۆژنامەکانی ئیسرائیل بڵاویان کردووەتەوە، بە فەرمانی ئیال زایمر، سەرۆک ئەرکانی سوپای ئیسرائیل، بڕیار دراوە، ئەو ئەفسەرانەی لە سوپای ئیسرائیلدا ئۆتۆمبێلی چینی لێ دەخوڕن ئۆتۆمبێلەکانیان لێ وەربگیرێتەوە، چونکە گومان دەکەن بە هۆی سیستەمی زیرەکەوە زانیاری گرنگی سوپا دزەی پێبکرێت.
ئاماژەی بەوەش کردووە، لە چوارچێوەی ئەم ڕێکارەدا ئیسرائیل هاوردەکردنی ئۆتۆمبێلی چینی بۆ وڵاتەکەی سنووردار دەکات، چونکە بڕوایان وایە لە ڕێگەی سیستەمی زیرەکی ئۆتۆمبێلەکانەوە چین کاری سیخوڕی بە سەر ئەفسەرانی ئیسرائیلەوە دەکات.