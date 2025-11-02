26 هەزار ئاوارە لە دهۆک مافی دەنگدانیان هەیە

پێش 3 کاتژمێر

نوسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئاماژە بەوە دەکات، 22 بنکە و 93 وێستگەی دەنگدان تایبەت بە ئاوارەکان ئامادەکراون.

خالد عه‌باس، به‌رپرسی نوسینگه‌ی دهۆكی كۆمیسیۆنی هه‌ڵبژاردنه‌كانی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: تەواوی ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە نێو کەمپی ئاوارەکان بە باشی بەڕێوەدەچێت، 22 بنکە و 93 وێستگەی دەنگدان ئامادەکراون.

بەرپرسی نوسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان، ئاماژەی بەوە کرد، 26 هەزار ئاوارە لە سنووری پارێزگای دهۆک مافی دەنگدانیان هەیە، 21 هەزاریان لە نێو کەمپەکان دەنگدەدەن و پێنج هەزار لە قوتابخانەکان.

هەروەها باسی لەوە کرد، ڕۆژی 9ـی 11 هەڵبژاردنی ئاوارەکان و هێزە ئەمنییەکان بەیەکەوە بەڕێوەدەچێت و تەواوی بەرپرسی وێستگەکان و بنەکەکان فەرمانبەری کۆمیسیۆنن، ئەمەش بۆ ئەوەی دووربن لە هەموو کەموکوڕییەکان.

ڕۆژی 11ـی تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.