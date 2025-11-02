کریستیانەکان، لێدوانەکانی بافڵ تاڵەبانی ڕەت دەکەنەوە
سیاسی

26 هەزار ئاوارە لە دهۆک مافی دەنگدانیان هەیە

کوردستان هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق هەڵبژاردنی 2025

نوسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئاماژە بەوە دەکات، 22 بنکە و 93 وێستگەی دەنگدان تایبەت بە ئاوارەکان ئامادەکراون.

خالد عه‌باس، به‌رپرسی نوسینگه‌ی دهۆكی كۆمیسیۆنی هه‌ڵبژاردنه‌كانی عێراق، ئەمڕۆ یەکشەممە، 2ـی تشرینی دووەمی 2025، بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی گوت: تەواوی ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن لە نێو کەمپی ئاوارەکان بە باشی بەڕێوەدەچێت، 22 بنکە و 93 وێستگەی دەنگدان ئامادەکراون.

بەرپرسی نوسینگەی دهۆکی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان، ئاماژەی بەوە کرد، 26 هەزار ئاوارە لە سنووری پارێزگای دهۆک مافی دەنگدانیان هەیە، 21 هەزاریان لە نێو کەمپەکان دەنگدەدەن و پێنج هەزار لە قوتابخانەکان.

هەروەها باسی لەوە کرد، ڕۆژی 9ـی 11 هەڵبژاردنی ئاوارەکان و هێزە ئەمنییەکان بەیەکەوە بەڕێوەدەچێت و تەواوی بەرپرسی وێستگەکان و بنەکەکان فەرمانبەری کۆمیسیۆنن، ئەمەش بۆ ئەوەی دووربن لە هەموو کەموکوڕییەکان.

ڕۆژی 11ـی تشرینی دووەمی 2025، هەڵبژاردنی خولی شەشەمی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەدەچێت.

 
شۆڕش هەرکی ,
