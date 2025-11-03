سەرۆک وەزیران: سەلامەتی و سەربەرزیی خەڵکی کوردستان ئەرک و ئاواتی ئێمەیە

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی پڕۆژەی دووسایدی حاجی ئۆمەرانی کردەوە و رایگەیاند "سەلامەتی و خزمەتکردنی هاووڵاتییان، ئەرک و ئاواتی ئێمەیە."

ئەمڕۆ دووشەممە، 3ی تشرینی دووەمی 2025، بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە بەرپرسانی حکومی و ناوچەکە، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، پڕۆژەی ستراتیژیی دووسایدی حاجی ئۆمەرانی کردەوە.

لە گوتارێکدا لە میانی کردنەوەی پڕۆژەکەدا، سەرۆکی حکوومەت ڕایگەیاند: "زۆر خۆشحاڵم کە ئەمڕۆ سەردانی حاجی ئۆمەران دەکەم، کە سەردەمێک پایتەختی شۆڕشی ئەیلول بوو." ناوبراو هیوای خواست کە ئەم پڕۆژەیە و سەرجەم کار و خزمەتگوزارییەکانی دیکەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەونەوە خزمەتی هاووڵاتییان و بژێوی ژیانی خەڵکی کوردستان.

سەرۆک وەزیران مەسرور بارزانی جەختی لەوە کردەوە "سەلامەتی و سەربەرزیی ئێوە ئەرکە بۆ ئێمە و ئاواتی ئێمەیە."

پڕۆژەی دووسایدی حاجی ئۆمەران بە یەکێک لە پڕۆژە گرنگەکانی کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دادەنرێت کە ئامانج لێی ئاسانکاری هاتوچۆ و پەرەپێدانی ژێرخانی ئابووریی ناوچەکەیە. سەرۆک وەزیران ئاماژەی بەوەش کرد، هیوادارن ئەم پڕۆژەیە ببێتە بەشێک لە پڕۆژەی گەورەتری دووسایدی چۆمان-حاجی ئۆمەران.

شایەنی باسە کردنەوەی ئەم پڕۆژەیە لە کاتێکدایە کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە چەندین بواری جیاوازدا کار لەسەر جێبەجێکردنی ژمارەیەک پڕۆژەی خزمەتگوزاری دەکات لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستان و چەندان پڕۆژەی گرنگیشی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا کردووەتەوە.