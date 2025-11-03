مارک ساڤایا: عێراق و تورکیا لەسەر بەڕێوەبردنی ئاو ڕێککەوتن

پێش کاتژمێرێک

نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا لە عێراق ڕێککەوتنی ئاوی لە نێوان تورکیا و عێراقی ڕاگەیاند و ئاماژەی بەوەش دەکات، ئەم ڕێککەوتنە بۆ بژێوی ژیانی ملیۆنان کەس زۆر گرنگە کە بەهۆی وشکەساڵی و کەمئاوییەوە دەیانناڵاند.

دووشەممە 3ـی تشرینی دووەمی 2025، مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمەریکا لە عێراق لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: پیرۆزبایی لە هەر دوو وڵاتی عێراق و تورکیا دەکەم، بەهۆی ڕێککەوتن بۆ چارەسەرکردنی کێشە بەردەوامەکانی بەڕێوەبردنی ئاو لەنێوان هەر دوو وڵاتدا.

هەروەها ئاماژەشی داوە، ئەم ڕێککەوتنە بۆ بەهێزکردنی هاوکاریی هەرێمی و مسۆگەرکردنی دەستڕاگەیشتنێکی بەردەوام بە سەرچاوە ئاویی هەنگاوێکی گرنگە، هاوکات بۆ بژێوی ژیانی ملیۆنان عێراقی زۆر گرنگە کە بەهۆی وشکەساڵی و کەمئاوییەوە دەیانناڵاند.

مارک ساڤایا دەشڵێت: ئەمەریکا پابەندبوونی پتەوی خۆی بۆ پشتیوانیکردنی عێراق و گەلەکەی لە هەوڵەکانیاندا بۆ بەدەستهێنانی سەقامگیریی زیاتر، خۆشگوزەرانی و ژینگەیەکی بەردەوام دووپات دەکاتەوە، .