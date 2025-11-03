سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی سەردانی هێزەکانی پێشمەرگە دەکات

پێش کاتژمێرێک

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەردانی فەرماندەیی هێزەکانی پشتیوانیی یەكی پێشمەرگەی کرد و ستایشی خۆڕاگریی و قوربانیدانی کردن و بە هەمیشە بەریگار و پارێزەری کوردستانی وەسف کردن.

ئەمڕۆ دووشەممە 11/3، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، سەردانی (فەرماندەیی هێزەکانی پشتیوانیی یەك)ی پێشمەرگەی لە حاجی ئۆمەران کرد و لەلایەن فەریق سیهاد بارزانی فەرماندەی فەرماندەییەکە پێشوازی لێکرا.

سەرۆکی حکوومەت ستایشی خۆڕاگری و قوربانیدانی پێشمەرگەی کرد کە هەمیشە بەرگریکار و پارێزەری دەسکەوتە نیشتمانییەکان و قەوارەی دەستووریی و ئاسایش و ئارامیی هەرێمی کوردستانن.